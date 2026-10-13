Пришиб егете һынатмай

Благовар районының Пришиб ауылынан “Каспер” позывнойлы контрактсы, һөжүм ротаһы яугире Рәсәй Федерацияһы Оборона министрлығының “Батырлыҡ өсөн” миҙалы менән наградланған.
Һөжүм бүлексәһендә сыҙамлыҡ, физик яҡтан әҙерлек, тактик оҫталыҡ мөһим. Нәҡ бында яугирҙәр көн дә ҡорал көсө генә түгел, ныҡлы ихтыяр ҙа талап ителгән ҡатмарлы бурыстарҙы үтәй.
“Батырлыҡ өсөн” миҙалы Ватан һаҡлағанда хәрби шарттарҙа күрһәтелгән шәхси ҡаһарманлыҡ, ҡыйыулыҡ өсөн бирелә. Ул һалдат наградалары араһында иң почетлыларҙың береһе булып тора. Бынан тыш, “Каспер” “Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы” миҙалына ла лайыҡ булған.
“Яугир яҡташыбыҙ менән ғорурланабыҙ. Уға ныҡлы һаулыҡ, именлек, тыуған еребеҙгә еңеү яулап, иҫән-һау әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ”, – тип яҙҙылар Благовар хакимиәте сайтында.
Фотолар: “Башҡорт батальоны” төркөмөнән.