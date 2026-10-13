Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
13 Октября , 06:00

Пришиб егете һынатмай

Яҡташыбыҙ "Батырлыҡ өсөн" миҙалы менән наградланды.

Добавить в предпочтительные источники Google
Пришиб егете һынатмайПришиб егете һынатмай
Пришиб егете һынатмай

Благовар районының Пришиб ауылынан “Каспер” позывнойлы контрактсы, һөжүм ротаһы яугире Рәсәй Федерацияһы Оборона министрлығының “Батырлыҡ өсөн” миҙалы менән наградланған.

Һөжүм бүлексәһендә сыҙамлыҡ, физик яҡтан әҙерлек, тактик оҫталыҡ мөһим. Нәҡ бында яугирҙәр көн дә ҡорал көсө генә түгел, ныҡлы ихтыяр ҙа талап ителгән ҡатмарлы бурыстарҙы үтәй.

“Батырлыҡ өсөн” миҙалы Ватан һаҡлағанда хәрби шарттарҙа күрһәтелгән шәхси ҡаһарманлыҡ, ҡыйыулыҡ өсөн бирелә. Ул һалдат наградалары араһында иң почетлыларҙың береһе булып тора. Бынан тыш, “Каспер” “Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы” миҙалына ла лайыҡ булған.

“Яугир яҡташыбыҙ менән ғорурланабыҙ. Уға ныҡлы һаулыҡ, именлек, тыуған еребеҙгә еңеү яулап, иҫән-һау әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ”, – тип яҙҙылар Благовар хакимиәте сайтында.

Фотолар: “Башҡорт батальоны” төркөмөнән.

Пришиб егете һынатмай
Пришиб егете һынатмай
Пришиб егете һынатмай
Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика