Баҫыуҙа эшләгән тракторсыны үлемдән ҡотҡарған

Ҡыйыу Башҡортостан егеттәре тураһында махсус хәрби операция биләмәһендә барыһы ла яҡшы белә. Улар хәрби бурыстарын лайыҡлы үтәй, иптәштәрен һәм урындағы ябай халыҡты үлемдән ҡотҡара. Күптән түгел “РЕН-ТВ” каналында яҡташыбыҙ, батырлыҡ күрһәтеп кеше ғүмерен ҡотҡарған хәрбиҙәр тураһында һөйләнеләр. “Известия”ның хәрби хәбәрсеһе Валентин Трушнин Ишембай районының Һайран ауылынан "Яҡуп" позывнойлы яугир менән аралашты.
Азамат Яҡуповҡа 60 йәш булһа ла, йәш егеттәрҙе алмаштырырлыҡ тәжрибәһе һәм таҫыллығы бар. Ул “Үҙәк” ғәскәрҙәр төркөмөндә 51-се армияның 1-се айырым гвардия мотоуҡсылар бригадаһында хеҙмәт итә. Уларҙың эше үтә яуаплы – яугирҙәр Донбасс юлдарын дошман һөжүменән һаҡлай.
Мотоуҡсылар тәүлек әйләнәһенә пилотһыҙ осоусы аппараттарҙы күҙәтә һәм күренеү менән бәреп төшөрә. Төрлө урындарҙа һаҡ постары ҡуйылған, шулай уҡ яугирҙәр пулеметтар урынлаштырылған пикаптарҙа юлдар буйлап йөрөй. Төп иғтибар хәрби техника һәм йөккә булһа ла, юлдар буйлап урындағы халыҡ та хәрәкәт итә. Кешеләр бер нимәгә ҡарамай ғәҙәти тормош алып барырға тырыша: үҙ йомоштары менән сәфәр сыға, баҫыуҙарҙа иген ура, уңышты ташый.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, дошман “ҡошсоҡтары” бында ғәҙәти хәл. Украиндар даими рәүештә дрондар ебәреп, ябай халыҡҡа һөжүм итергә маташа.
“Яҡуп” һаҡта торған бер көндө лә ошо хәл ҡабатлана. БПЛА тыныс ҡына баҫыу эштәрен башҡарып йөрөгән тракторға һөжүм итә. Ә уның эсендә – ҡото осҡан ауыл эшсәне. Тик яҡташыбыҙ юғалып ҡалмай, дронды тиҙ генә бәреп төшөрә.
– Бынан 150-200 метр алыҫлыҡта булды хәл. Дрон тракторсының тап өҫтөнә осоп килә ине, – тип һөйләне ул.
Хәбәрсе, аҙаҡ тракторсы менән таныштығыҙмы һуң, тип һорағас, яугир көлөп яуап бирә:
– Ул һөйләшә лә алмаҫ хәлдә ине, ҡурҡышынан ап-аҡ булғайны.
Әлбиттә, өҫтөңә әллә нисә килограмм шартлатҡыс тейәгән дрон осоп килгәндә көлкө ҡайғыһы юҡ. Әле атып төшөргәс тә, уның яҡында ғына ҡолап, шартлауы ихтимал.
Репортаж барышында башҡа егеттәр үҙҙәренең тарихын һөйләне. Хәүефкә ҡарамай, яугирҙәр һуңғы мәлгә тиклем дошман “ҡошсоҡтарына” ата һәм башлыса маҡсаттарына өлгәшә. Хәбәрсе әйтеүенсә, һәр мобиль ут төркөмө бәреп төшөрөлгән дрондар иҫәбен алып бара. Был дошманға йөҙҙәрсә мең доллар зыян килтерә, әммә иң мөһиме – улар йөҙҙәрсә кеше ғүмерен ҡотҡара.
Репортаждан һуң яҡташыбыҙ менән телефон аша бәйләнешкә сығыу мөмкинлеге булды.
– Зинһар, минән герой яһамағыҙ. Был – махсус хәрби операция биләмәһендәге ябай, көндәлек эш. Әлбиттә, минең ярҙам менән кемдер иҫән ҡалған икән, бик һәйбәт, шатмын, – тине ул. – Атырға йәш саҡта уҡ өйрәндем. Еҙнәм – һунарсы, мине үҙе менән урманға алып барып, тура атырға, сәпкә тейҙерергә өйрәтте. Был һөнәрем өсөн уға хәҙер рәхмәт әйтәм. Бәреп төшөргән дрондарҙың һаны ла юҡ, һанамайым да. Тиҙерәк һуғыш бөтөп, тыныс тормошҡа ҡайтырға яҙһын.
Азамат Яҡупов – Һайран ауылындағы күп балалы ғаиләнән. Әсмә һәм Ғайса Яҡуповтар ун бала тәрбиәләп үҫтергән, “Яҡуп” – туғыҙынсыһы. Бәләкәйҙән спорт яратҡан егет Стәрлетамаҡтағы физик культура техникумында уҡый, еңел атлетика буйынса спорт мастеры. Армия хеҙмәтен Германияла үткән, аҙаҡ юғары уҡыу йортонда уҡыған сағында хәрби кафедра тамамлаған, кесе лейтенант тигән дәрәжәһе бар.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, яҙмышында фажиғәле мәлдәр күп була. Көтмәгәндә ҡатыны, унан улы Айнур вафат була. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, ул лайыҡлы донъя көтә: аҙбар тултырып мал аҫрай, баҡса үҫтерә. Тик күңеле һәр саҡ ҡайҙалыр ашҡына. Махсус хәрби операция башланғас, унда барырға ҡарар итә. Әммә тәүҙә йәше буйынса кире боралар, аҙаҡ һаулығы менән проблемалары килеп сыға. Шулай ҙа “Яҡуп” алдына алғандан төңөлмәй, хәрби комиссариат юлын тапауҙы дауам итә.
Илһөйәр рухы уның ҡанында, сөнки атаһы Ғайса Яҡупов - Бөйөк Ватан һуғышы ветераны. Ул Европаға тиклем барып етеп, фашистарҙы еңеп ҡайта. Һөҙөмтәлә, "Яҡуп" ике йыл элек контрактҡа ҡул ҡуя һәм МХО-ға юллана.
– Махсус хәрби операцияға барыр алдынан күп уйландым. Яҡындарым уйымдан дүндереп ҡараһа ла, һүҙемдә торҙом. Ярар әле беҙ тыныс йәшәйбеҙ, ә “тегеләр” илебеҙгә бәреп инһә нимә була? Унда бит беҙгә ҡаршы украиндар ғына түгел, ә бик күп илдәрҙән наемниктар һуғыша, араларында насар уйлы әҙәмдәр күп. Шулар беҙгә килеп, ҡатындарыбыҙға тейһен, балаларҙы үлтерһенме? Юҡ, бындайға юл ҡуймаясаҡбыҙ. Беҙ - ир-егеттәр һәм илебеҙҙе һаҡларға тейешбеҙ, – ти ул.
Яугир махсус хәрби операцияла күрһәткән батырлыҡтары өсөн “Хәрби ҡаҙаныштары өсөн” миҙалы һәм Батырлыҡ ордены менән бүләкләнгән. Уға тиҙерәк еңеү менән ҡайтыуын теләйбеҙ!
Фото: видеонан скриншот.