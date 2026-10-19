Рәсәйҙең Оборона министрлығы пилотһыҙ осоу аппараттарының яһалма зиһен системалары эшен ойоштороуҙы ябайлаштырған яңы ҡорамалды сафҡа индерҙе. Платформа уйлап сығарыусыларға хәрби тәғәйенләнешле объектив мәғлүмәттәрҙе, FPV-дрондарҙы самолет һәм коптер тибындағы пилотһыҙ осоу аппараттарында файҙаланыу мөмкинлеген бирә.
Рәсәйҙең оборона министры урынбаҫары Дмитрий Щербининдың һүҙҙәренә ҡарағанда, системаға 40-тан ашыу профилле ойошма тоташтырылған да инде. Хәрби ведомство мәғлүмәттәр менән структуралы эш өсөн таныуҙың берҙәмләштерелгән классификаторын булдырған.
Уйлап сығарыусылар эшләнмәләрҙе үҙҙәренең нейроселтәрҙәрендә генә файҙаланып ҡалмай, һөҙөмтәләрҙе кире индерә лә ала. Форматтарға ярашлылыҡ буйынса тикшерелгәндән һуң, был мәғлүмәттәр Оборона министрлығы тарафынан үҙҙәренең яһалма зиһен эшләәнмәләрен булдырыу өсөн файҙаланыласаҡ. Хеҙмәт криптографияның заманса саралары менән тәьмин ителгән. Был иһә мәғлүмәт хәүефһеҙлеген тәьмин итә.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренең ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге батальонына яугирҙәр йыялар. Пилотһыҙ осоу аппараттары батальонында хеҙмәт итергә теләүселәр үҙҙәрен борсоған һорауҙарҙы Өфө ҡалаһы, Октябрь Революцияһы урамы, 3-сө йорт адресы буйынса алыу мөмкинлегенә эйә. Телефондар: +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.
Сығанаҡ: РФ Оборона министрлығы.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ