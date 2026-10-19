Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
19 Октября , 07:00

Яңы ҡорамалдың мөмкинлектәре ҙур

Рәсәйҙең Оборона министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә...

Добавить в предпочтительные источники Google
Яңы ҡорамалдың мөмкинлектәре ҙурЯңы ҡорамалдың мөмкинлектәре ҙур
Яңы ҡорамалдың мөмкинлектәре ҙур

Рәсәйҙең Оборона министрлығы пилотһыҙ осоу аппараттарының яһалма зиһен системалары эшен ойоштороуҙы ябайлаштырған яңы ҡорамалды сафҡа индерҙе. Платформа уйлап сығарыусыларға хәрби тәғәйенләнешле объектив мәғлүмәттәрҙе, FPV-дрондарҙы самолет һәм коптер тибындағы пилотһыҙ осоу аппараттарында файҙаланыу мөмкинлеген бирә. 

Рәсәйҙең оборона министры урынбаҫары Дмитрий Щербининдың һүҙҙәренә ҡарағанда, системаға 40-тан ашыу профилле ойошма тоташтырылған да инде. Хәрби ведомство мәғлүмәттәр менән структуралы эш өсөн таныуҙың берҙәмләштерелгән классификаторын булдырған.

Уйлап сығарыусылар эшләнмәләрҙе  үҙҙәренең нейроселтәрҙәрендә генә файҙаланып ҡалмай, һөҙөмтәләрҙе кире индерә лә ала. Форматтарға ярашлылыҡ буйынса тикшерелгәндән һуң, был мәғлүмәттәр Оборона министрлығы тарафынан үҙҙәренең яһалма зиһен эшләәнмәләрен булдырыу өсөн файҙаланыласаҡ. Хеҙмәт криптографияның заманса саралары менән тәьмин ителгән. Был иһә мәғлүмәт хәүефһеҙлеген тәьмин итә.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренең ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге батальонына яугирҙәр йыялар. Пилотһыҙ осоу аппараттары батальонында хеҙмәт итергә теләүселәр үҙҙәрен борсоған һорауҙарҙы Өфө ҡалаһы, Октябрь Революцияһы урамы, 3-сө йорт адресы буйынса алыу мөмкинлегенә эйә. Телефондар: +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

 

Сығанаҡ: РФ Оборона министрлығы.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ

 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика