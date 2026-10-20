Өфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттылар

Баш ҡаланың Октябрь районы хакимиәте башлығы әйтеүенсә, ярҙамға мотоцикл, кәрәкле өлөштәре менән 3D-принтерҙар һәм башҡа әйберҙәр оҙатылған.
— Барыһы ла беҙҙең яҡлаусыларыбыҙҙың аныҡ һорауҙары буйынса йыйылды. Был — алғы һыҙатта һуғыш бурыстарын үтәү һәм көнкүреште көйләү өсөн ысынлап та кәрәкле әйберҙәр, — тине Антон Тарасов.
Шул уҡ көндә Өфөлә дөйөм ҡиммәте 13 миллион һумлыҡ гуманитар йөк партияһын Башҡортостандан булған яугирҙәргә тапшырҙылар.
Фото: Өфө ҡалаһы Октябрь районы хакимиәте башлығы Антон Тарасовтың социаль селтәренән.