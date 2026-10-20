Башҡортостан
+7 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
20 Октября , 09:30

Өфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттылар

Барыһы ла еңеү хаҡына

Добавить в предпочтительные источники Google
Өфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттыларӨфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттылар
Өфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттылар

Баш ҡаланың Октябрь районы хакимиәте башлығы әйтеүенсә, ярҙамға мотоцикл, кәрәкле өлөштәре менән 3D-принтерҙар һәм башҡа әйберҙәр оҙатылған.

— Барыһы ла беҙҙең яҡлаусыларыбыҙҙың аныҡ һорауҙары буйынса йыйылды. Был — алғы һыҙатта һуғыш бурыстарын үтәү һәм көнкүреште көйләү өсөн ысынлап та кәрәкле әйберҙәр, — тине Антон Тарасов.

Шул уҡ көндә Өфөлә дөйөм ҡиммәте 13 миллион һумлыҡ гуманитар йөк партияһын Башҡортостандан булған яугирҙәргә тапшырҙылар.

Фото: Өфө ҡалаһы Октябрь районы хакимиәте башлығы Антон Тарасовтың социаль селтәренән.

Өфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттылар
Өфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттылар
Өфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттылар
Өфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттылар
Өфөлә МХО яугирҙәренә мотоцикл һәм 3D-принтерҙар оҙаттылар
Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика