Башҡортостан
-1 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
20 Октября , 06:00

Район хакимиәте белгестәре БПЛА операторы буласаҡ

Өфөлә Киров районы хакимиәте хеҙмәткәрҙәре FPV-дрон операторҙары сифатында хәрби мобилизация резервын тулыландырҙы. Буласаҡ операторҙар төркөмөн хеҙмәткә оҙатыу сараһы Киров һәм Ленин райондары хәрби комиссариатында үтте

Добавить в предпочтительные источники Google
Район хакимиәте белгестәре БПЛА операторы буласаҡРайон хакимиәте белгестәре БПЛА операторы буласаҡ
Район хакимиәте белгестәре БПЛА операторы буласаҡ

Өфөлә Киров районы хакимиәте хеҙмәткәрҙәре FPV-дрон операторҙары сифатында хәрби мобилизация резервын тулыландырҙы. Буласаҡ операторҙар төркөмөн хеҙмәткә оҙатыу сараһы Киров һәм Ленин райондары хәрби комиссариатында үтте. Район башлығы Илвир Нурдәүләтов хәбәр иткәнсә, төркөм составына элек граждандарҙың мөрәжәғәттәре менән эшләгән яуаплы йәш егеттәр.


Республика биләмәһендә бурыстарын үтәргә — сәнәғәт объекттарын һаҡлауға һәм халыҡтың хәүефһеҙлеген тәьмин итеү буйынса эштәрен башлағанға тиклем резервсылар Владимир өлкәһендә уҡыу уҙасаҡ. Илвир Нурдәүләтов уларға үҙ ирке менән ҡабул иткән мөһим ҡарарҙары өсөн рәхмәт белдерҙе һәм яңы һөнәрҙе үҙләштереүҙә уңыштар теләне.


Фото: Илвир Нурдәүләтовтың социаль селтәренән.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика