Район хакимиәте белгестәре БПЛА операторы буласаҡ

Өфөлә Киров районы хакимиәте хеҙмәткәрҙәре FPV-дрон операторҙары сифатында хәрби мобилизация резервын тулыландырҙы. Буласаҡ операторҙар төркөмөн хеҙмәткә оҙатыу сараһы Киров һәм Ленин райондары хәрби комиссариатында үтте. Район башлығы Илвир Нурдәүләтов хәбәр иткәнсә, төркөм составына элек граждандарҙың мөрәжәғәттәре менән эшләгән яуаплы йәш егеттәр.
Республика биләмәһендә бурыстарын үтәргә — сәнәғәт объекттарын һаҡлауға һәм халыҡтың хәүефһеҙлеген тәьмин итеү буйынса эштәрен башлағанға тиклем резервсылар Владимир өлкәһендә уҡыу уҙасаҡ. Илвир Нурдәүләтов уларға үҙ ирке менән ҡабул иткән мөһим ҡарарҙары өсөн рәхмәт белдерҙе һәм яңы һөнәрҙе үҙләштереүҙә уңыштар теләне.
Фото: Илвир Нурдәүләтовтың социаль селтәренән.