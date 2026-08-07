Дошман БТР-ын ҡыуып алып киткән

Алғы һыҙыҡта дошман БТР-ын урлап алып киткән “Зима” позывнойлы яугир ялға ҡайта һәм йәшлек мөхәббәтенә өйләнә. Был хаҡта Башҡортостандың Юстиция эштәре буйынса дәүләт комитетында хәбәр иттеләр.
Махсус операция геройы бала сағында уҡ һөйгән ҡыҙына өйләнергә ниәтләүен белдерә, һәм йылдар үткәс һүҙендә тора. МХО зонаһынан реабилитацияға ҡайтҡас, яугир тәҡдим яһай һәм Шишмә районының ЗАГС бүлегендә һөйгән ҡыҙы менән никахын рәсми теркәй.
Билдәле булыуынса яугир штурмлау отряды составында хеҙмәт итә. Хәрби заданиеларҙың береһендә “Зима” дошман БТР-ын урлай, уның ҡыйыулығы бөтә илгә билдәле була. Хәрби хеҙмәткәр бының өсөн Батырлыҡ ордены менән бүләкләнә.
– Егеттәргә алға барырға юл асыу өсөн танкты (БТР) урларға кәрәк ине. Беҙ ике кеше төндә юлға сыҡтыҡ. Мин шым ғына дошман БТР-ына менгән саҡта иптәшем һаҡта торҙо. Техника дошмандың янында ғына тора ине! Мин уны тоҡандырҙым. “Йоҡлайҙар” тигән сигнал алыу менән был хәрби машинала үҙебеҙҙекеләргә киттек. Дошман уянғанда БТР-ҙарынан елдәр иҫә, ә юлда инде берәү ҙә күренмәй... – тип һөйләгән яугир үҙенең батырлығы тураһында.
Фото: видеонан скриншот.
"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan