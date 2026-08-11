Күмертау яугире диплом алырға ҡайтҡан

Ошо көндәрҙә Күмертауҙан “Раскат” позывнойлы яугир Рафаэль Бәширов диплом алыу өсөн тыуған ҡалаһына ҡайтҡан.
Ул Күмертау ҡалаһындағы 6-сы һәм 11-се мәктәптәрҙә белем алған, артабан авиация колледжында һәм университетында уҡыған. Киләсәге билдәле кеүек булған, әммә Рафаэль әйтеүенсә, “йәшлек үҙгәрештәр ярата”.
– МХО-ға батырлыҡ ҡылам тип түгел, ә халҡыбыҙ, илебеҙ именлеге һағына баҫыу өсөн юлландым, – ти яугир.
Тәүҙә Донецк янында 40 көнлөк етди күнекмәләр була. Көндөҙ ҙә, төндә лә өйрәтәләр, марш-бросоктар көс һәм таһыллыҡ тупларға ярҙам итә. Ике айҙан ул һөжүмселәр бригадаһына баҫа. Әлеге көндә “Раскат”тың күкрәген ике дәүләт һәм бер Оборона министрлығы наградаһы биҙәй.
Яу ҡырында Рафаэль ике тапҡыр ауыр яраланған, әммә ике осраҡта ла аяҡҡа баҫып, киренән алғы һыҙыҡҡа юллана. “Шуны аңланым: беҙҙең табиптар ысынлап та ныҡ көслө”, - ти ул аҡ халатлыларға һоҡланыуын белдереп.
Яугир киләсәккә ябай, әммә тормоштоң төп асылын сағылдырған пландар ҡора: йортло, ғаиләле булып, тыуған ҡалаһында йәшәү. Рафаэлдең ошо изге уй-ниәттәре мотлаҡ тормошҡа ашһын Алла бойорһа.
Сығанаҡ: “Кумертауское время” гәзите.