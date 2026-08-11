Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
11 Августа , 11:00

“Ветеран 02” танылыу яулай

Ҡушымта камиллаша, ҡулланыусылар өсөн уңайлыраҡ була бара, яңы мөмкинлектәр өҫтәлә. Әгәр һеҙ МХО-ла ҡатнашыусы йәки ветеран, ғаилә ағзаһы булһағыҙ, Ассоциацияның эше тураһында яҡынданыраҡ танышырға теләһәгеҙ, “Ветеран 02”гә ҡушылығыҙ. 

“Ветеран 02” танылыу яулай“Ветеран 02” танылыу яулай
“Ветеран 02” танылыу яулай

“Ветеран 02” ҡушымтаһы Башҡортостандың МХО яугирҙәре һәм ветерандары араһында көндән-көн нығыраҡ таныла бара, улар уның ярҙамында төрлө донъяуи мәсьәләләрҙе хәл итә ала. Бында ярҙам саралары тураһында белергә, эш табырға, юридик һәм психологик ярҙам алырға, мөрәжәғәт ебәрергә һәм ассоциация яңылыҡтары менән танышырға мөмкин.

"Ветеран 02" республика халҡы өсөн дә файҙалы. Улар МХО-ға ҡағылышлы һорауҙар бирә, мөрәжәғәттәр ебәрә, ассоциацияның эше менән ҡыҙыҡһына һәм мөһим ваҡиғалар тураһында хәбәрҙар булырға теләй. Бөтә кәрәкле мәғлүмәттәр бер урында тупланған, йәғни төрлө сығанаҡтар буйынса эҙләргә йәки кабинеттар буйлап йөрөргә кәрәкмәй.

Ҡушымта камиллаша, ҡулланыусылар өсөн уңайлыраҡ була бара, яңы мөмкинлектәр өҫтәлә. Әгәр һеҙ МХО-ла ҡатнашыусы йәки ветеран, ғаилә ағзаһы булһағыҙ, Ассоциацияның эше тураһында яҡынданыраҡ танышырға теләһәгеҙ, “Ветеран 02”гә ҡушылығыҙ.

Ҡушымтаны күсереп алырға:

App Store — https://apps.apple.com/ru/app/ветеран-02/id6791902284 

Google Play — https://play.google.com/store/apps/details?id=region02.region.app 

RuStore — https://www.rustore.ru/catalog/app/region02.region.app 

AppGallery — https://appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C118266281?locale=ru_RU&source=appshare&subsource=appshare 

#АссоциацияВетерановСВОБашкортостана #АссоциацияВетерановСВО #ВетераныСВО #Ветераны102 #Башкортостан #Ветеран02 #СВОихНеБросаем

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика