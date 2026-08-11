“Ветеран 02” танылыу яулай

“Ветеран 02” ҡушымтаһы Башҡортостандың МХО яугирҙәре һәм ветерандары араһында көндән-көн нығыраҡ таныла бара, улар уның ярҙамында төрлө донъяуи мәсьәләләрҙе хәл итә ала. Бында ярҙам саралары тураһында белергә, эш табырға, юридик һәм психологик ярҙам алырға, мөрәжәғәт ебәрергә һәм ассоциация яңылыҡтары менән танышырға мөмкин.
"Ветеран 02" республика халҡы өсөн дә файҙалы. Улар МХО-ға ҡағылышлы һорауҙар бирә, мөрәжәғәттәр ебәрә, ассоциацияның эше менән ҡыҙыҡһына һәм мөһим ваҡиғалар тураһында хәбәрҙар булырға теләй. Бөтә кәрәкле мәғлүмәттәр бер урында тупланған, йәғни төрлө сығанаҡтар буйынса эҙләргә йәки кабинеттар буйлап йөрөргә кәрәкмәй.
Ҡушымта камиллаша, ҡулланыусылар өсөн уңайлыраҡ була бара, яңы мөмкинлектәр өҫтәлә. Әгәр һеҙ МХО-ла ҡатнашыусы йәки ветеран, ғаилә ағзаһы булһағыҙ, Ассоциацияның эше тураһында яҡынданыраҡ танышырға теләһәгеҙ, “Ветеран 02”гә ҡушылығыҙ.
Ҡушымтаны күсереп алырға:
App Store — https://apps.apple.com/ru/app/ветеран-02/id6791902284
Google Play — https://play.google.com/store/apps/details?id=region02.region.app
RuStore — https://www.rustore.ru/catalog/app/region02.region.app
AppGallery — https://appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C118266281?locale=ru_RU&source=appshare&subsource=appshare
#АссоциацияВетерановСВОБашкортостана #АссоциацияВетерановСВО #ВетераныСВО #Ветераны102 #Башкортостан #Ветеран02 #СВОихНеБросаем