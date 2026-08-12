Бер туғандар “Искәндәр” менән "Токио” күкте һаҡлай

Дүртөйлө районы хакимиәте башлығы Риф Йосопов “Бәйләнештә” селтәрендә батыр улдар үҫтергән тағы бер ғаилә менән таныштырған.
“Ҡалала Ватан һаҡсыларының яңы быуыны – пилотһыҙ осоу аппараттары операторҙары ғаиләһе барлыҡҡа килде.
Был юлды иң тәүҙә “Искәндәр” позывнойлы яҡташыбыҙ һайланы. Бөгөн ул Донецк Халыҡ Республикаһы биләмәһендә пилотһыҙ осоу аппараттары операторҙары расчеты начальнигы. Хәрби форма кейгәнгә тиклем бер нисә профессия алырға өлгөрә. Ашнаҡсы-кондитер һөнәрен үҙләштерә, электрогазосварщик хеҙмәтенә өйрәнә, Себерҙә быраулаусы ярҙамсыһы булып эшләй. 2024 йылда иптәше менән бергә Ҡораллы Көстәр сафына баҫырға ҡарар итәләр.
“Искәндәр”ҙең артынан ике туған ағалары махсус хәрби операция зонаһына йүнәлә. Яңыраҡ бер туған ҡустыһы, “Токио” позывнойлы яугир расчетҡа килеп ҡушылды. Уны “Искәндәр” хеҙмәт иткән подразделениеға билдәләгәндәр. Ағаһы яраланғандан һуң дауаланыуын дауам итә. Дүртөйлөлә яугирҙәрҙе ата-әсәһе сабырлыҡ менән көтә. Әсәләре Эльвира почтала, аталары Радик “Башнефть” компанияһында эшләй. Шундай ышаныслы улдар үҫтергән ата-әсәгә рәхмәт әйтәбеҙ һәм һаулыҡ, именлек теләйбеҙ!” – тип яҙа Риф Сәғәҙәтулла улы.
Фото: шәхси архивтан.