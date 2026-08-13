Йәш патриоттарҙы һәр яҡлап үҫтереүгә йүнәлтелгән «Гвардеец» юнармия хәрби-патриотик йыйындары әүҙем режимда бара. Ҡатнашыусылар көн һайын алдағы ярыштарҙа уңышлы сығыш яһау өсөн кәрәкле күнекмәләрҙе камиллаштыра.
Йыйындар программаһы интенсив теоретик һәм практик дәрестәрҙе үҙ эсенә ала. Юнармиясылар инде пилотһыҙ осоу аппараттарына идара итеү нигеҙҙәрен үҙләштерҙе, ҡорал менән хәүефһеҙ эш итеү техникаһын эшләне һәм практик дәрестәрҙә атыу теүәллеген арттырҙы. Бынан тыш, команда рухын һәм сыҙамлылыҡты күрһәткән футбол матчтары, шулай уҡ «Беҙ – данлыҡлы Гвардия улдары!» хәрби-патриотик йыр конкурсы үтте.
Ҡатнашыусылар спорт ярыштарында: мини-футбол, баскетбол, волейбол һәм йөҙөүҙә әүҙемлек күрһәтә. Хәрби-спорт әҙерлегенән тыш, балалар өсөн танып белеү экскурсия программаһы ла ойошторолған. Юнармиясылар төбәктең төп тарихи объекттарында, шул иҫәптән «Афған ҡапҡалары» мемориаль комплексында, хәрби һәм хеҙмәт Даны монументында, шулай уҡ бөйөк рус шағиры Михаил Юрьевич Лермонтовтың бала сағы үткән билдәле «Тарханы» усадьбаһында булды.
«Гвардеец» йыйындары Рәсәй Президентының Волга буйы федераль округындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле Игорь Комаров, Пенза өлкәһе губернаторы Олег Мельниченко һәм төбәк хөкүмәтенең ҙур ярҙамы менән үтә, был уларҙың йәштәрҙе патриотик тәрбиәләү эшендәге әһәмиәтен һыҙыҡ өҫтөнә ала.
Фото: «Гвардеец ПФО» ойоштороу комитеты