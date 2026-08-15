БПЛА операторы “Батырлыҡ өсөн” миҙалына лайыҡ булған

Яҡташыбыҙ “Филя” позывнойлы яугир 2023 йылда контракт төҙөп, хәрби хеҙмәткә барырға ҡарар итә. Бөгөн ул – пилотһыҙ осоу аппараттары операторы.
Хеҙмәт итеү осоронда яугир бер нисә йүнәлештәге хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнаша, батырлыҡ һәм сыҙамлыҡ өлгөһө күрһәтә. Хәрби бурыстарын үтәгәндә күрһәткән ҡаһарманлығы өсөн ул “Батырлыҡ өсөн” миҙалына лайыҡ була.
Яугир әйтеүенсә, Ватан һағына баҫыу тураһында ҡарарҙы ул ныҡлы уйлап ҡабул иткән. Бөгөн ул үҙенең хәрби бурысын үтәүҙе дауам итә, батырлыҡ һәм үҙ эшенә тоғролоҡ өлгөһө булып ҡала.
Әгәр БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү тураһында һорауҙарығыҙ булһа, 122 һандарына шылтыратығыҙ.