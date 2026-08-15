Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
15 Августа , 11:00

БПЛА операторы “Батырлыҡ өсөн” миҙалына лайыҡ булған

Яугир әйтеүенсә, Ватан һағына баҫыу тураһында ҡарарҙы ул ныҡлы уйлап ҡабул иткән. Бөгөн ул үҙенең хәрби бурысын үтәүҙе дауам итә, батырлыҡ һәм үҙ эшенә тоғролоҡ өлгөһө булып ҡала. 

БПЛА операторы “Батырлыҡ өсөн” миҙалына лайыҡ булғанБПЛА операторы “Батырлыҡ өсөн” миҙалына лайыҡ булған
БПЛА операторы “Батырлыҡ өсөн” миҙалына лайыҡ булған

Яҡташыбыҙ “Филя” позывнойлы яугир 2023 йылда контракт төҙөп, хәрби хеҙмәткә барырға ҡарар итә. Бөгөн ул – пилотһыҙ осоу аппараттары операторы.

Хеҙмәт итеү осоронда яугир бер нисә йүнәлештәге хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнаша, батырлыҡ һәм сыҙамлыҡ өлгөһө күрһәтә. Хәрби бурыстарын үтәгәндә күрһәткән ҡаһарманлығы өсөн ул “Батырлыҡ өсөн” миҙалына лайыҡ була.

Яугир әйтеүенсә, Ватан һағына баҫыу тураһында ҡарарҙы ул ныҡлы уйлап ҡабул иткән. Бөгөн ул үҙенең хәрби бурысын үтәүҙе дауам итә, батырлыҡ һәм үҙ эшенә тоғролоҡ өлгөһө булып ҡала.

Әгәр БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү тураһында һорауҙарығыҙ булһа, 122 һандарына шылтыратығыҙ.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика