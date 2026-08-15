Йылғырлыҡ һәм сыҙамлыҡ мөһим

Ҡырмыҫҡалы районының Олокүл ауылында йәшәгән Минзилә Дилмөхәмәт ҡыҙы Кәлимулина улы хеҙмәт иткән хәрби часть командованияһынан рәхмәт хаты алды, тип хәбәр итә “Кармаскалинская новь”. Хатта лайыҡлы Ватан һаҡсыһын тәрбиәләгән әсәгә ихлас рәхмәт һүҙҙәре әйтелгән. “Ням-ням” позывнойлы яҡташыбыҙ махсус хәрби операция зонаһында батырлыҡ һәм ҡыйыулыҡ өлгөһө күрһәтә.
“2026 йылдың июнендә дошмандың пилотһыҙ осоу аппараттарының һөжүмен кире ҡаҡҡандпн һуң мотоуҡсылар полкының санитар инструкторы, ефрейтор Денис Кәлимуллин яралы хәрбиҙәрҙе подразделение позицияһынан, Запорожье өлкәһе Васильевск районындағы элекке Каховка һыуһаҡлағысы ярынан эвакуациялауға тотондо. Ул автомобилдә яралыларҙы батальондың медицина пунктына илтергә тейеш ине”.
Әммә дошман дрондары ҡарсығалай өйөрөлөп, яугирҙәр өсөн ҙур хәүеф тыуҙыра. Йылғырлыҡ, юғары тиҙлек һәм һалҡын ҡанлылыҡ егеткә ярҙамға килә. Төрлө маневрҙар ярҙамында дошмандан ҡасырға, бер коптерҙы атып төшөрөргә мөмкинлек таба. Шул тирәлә баҡса артында эшләгән хеҙмәттәштәре лә бер дрондың башына етә. Үҙе өсөн генә түгел, иптәштәренең именлеге өсөн яуаплылыҡ тойоу, уларҙы хәүефһеҙ урынға сығарыу ҙур көсөргәнеш тыуҙыра. Ҡыйыу ефрейтор яралы хеҙмәттәштәрен үҙҙәрен көткән медицина часына илтә. 15 минуттан һуң рация аша: “Командир, яралылар медицина часында, имен килеп еттек. Машинаны йәшерҙем”, - тип хәбәр итә. Хәрби бурысты үтәгәндәге батырлығы өсөн ефрейтор Кәлимуллин дәүләт наградаһына тәҡдим ителгән.
“Аҡыллы, намыҫлы, юғары дисциплиналы яугир тәрбиәләп үҫтергән әсә өсөн беҙ ҙә шатбыҙ, уның батыр улы өсөн ғорурланырға тулы хаҡы бар. Яугирҙең тыуған яғына имен-аман әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ, көтәбеҙ”, – тип яҙа ирекмән Фия Хисамова.
Фото: шәхси архивтан.