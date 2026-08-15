Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
15 Августа , 05:00

Йылғырлыҡ һәм сыҙамлыҡ мөһим

Әсә улы хеҙмәт иткән хәрби часть командованияһынан рәхмәт хаты алған

Йылғырлыҡ һәм сыҙамлыҡ мөһимЙылғырлыҡ һәм сыҙамлыҡ мөһим
Йылғырлыҡ һәм сыҙамлыҡ мөһим

Ҡырмыҫҡалы районының Олокүл ауылында йәшәгән Минзилә Дилмөхәмәт ҡыҙы Кәлимулина улы хеҙмәт иткән хәрби часть командованияһынан рәхмәт хаты алды, тип хәбәр итә “Кармаскалинская новь”. Хатта лайыҡлы Ватан һаҡсыһын тәрбиәләгән әсәгә ихлас рәхмәт һүҙҙәре әйтелгән. “Ням-ням” позывнойлы яҡташыбыҙ махсус хәрби операция зонаһында батырлыҡ һәм ҡыйыулыҡ өлгөһө күрһәтә.

“2026 йылдың июнендә дошмандың пилотһыҙ осоу аппараттарының һөжүмен кире ҡаҡҡандпн һуң  мотоуҡсылар полкының санитар инструкторы, ефрейтор Денис Кәлимуллин яралы хәрбиҙәрҙе подразделение позицияһынан, Запорожье өлкәһе Васильевск районындағы элекке Каховка һыуһаҡлағысы ярынан эвакуациялауға тотондо.  Ул автомобилдә яралыларҙы батальондың медицина пунктына илтергә тейеш ине”.

Әммә дошман дрондары ҡарсығалай өйөрөлөп,  яугирҙәр өсөн ҙур хәүеф тыуҙыра. Йылғырлыҡ, юғары тиҙлек һәм һалҡын ҡанлылыҡ егеткә ярҙамға килә. Төрлө маневрҙар ярҙамында дошмандан ҡасырға, бер коптерҙы атып төшөрөргә мөмкинлек таба. Шул тирәлә баҡса артында эшләгән хеҙмәттәштәре лә бер дрондың башына етә. Үҙе өсөн генә түгел, иптәштәренең именлеге өсөн яуаплылыҡ тойоу, уларҙы хәүефһеҙ урынға сығарыу ҙур көсөргәнеш тыуҙыра. Ҡыйыу ефрейтор яралы хеҙмәттәштәрен үҙҙәрен көткән медицина часына илтә. 15 минуттан һуң рация аша: “Командир, яралылар медицина часында, имен килеп еттек. Машинаны йәшерҙем”, - тип хәбәр итә. Хәрби бурысты үтәгәндәге батырлығы өсөн ефрейтор Кәлимуллин дәүләт наградаһына тәҡдим ителгән.

“Аҡыллы, намыҫлы, юғары дисциплиналы яугир тәрбиәләп үҫтергән әсә өсөн беҙ ҙә шатбыҙ,  уның  батыр улы өсөн ғорурланырға тулы хаҡы бар. Яугирҙең  тыуған яғына имен-аман әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ, көтәбеҙ”, – тип яҙа ирекмән  Фия Хисамова.

Фото: шәхси архивтан.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика