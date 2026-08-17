Батырҙар ауылда тыуа

Ҡубыяҙ һәм Төй йылғалары буйында, ҡуйы урмандар араһындағы яланда, бынан биш йөҙгә яҡын йыл элек Туҡбирҙе һәм Ғөбәй исемле уҙамандар етәкселегендә бер нисә башҡорт өр-яңы ауылға нигеҙ һалған. Ҡыйыу, булдыҡлы ир-егеттәр донъя көтөргә уңайлы, матур тәбиғәтле, йылға-шишмәләргә бай ерҙе йәшәү тәжрибәһенән, зиһененән сығып һайлай белгәндер. 1560 йылдарҙа уҡ исеме тарихта ҡалған ауыл йөҙ йыл дауамында Ғөбәяҙ тип йөрөтөлһә, һуңыраҡ Ҡубыяҙ тип атала башлай. Хәйер, киләсәктә уның яңы батырҙар, иле-ере өсөн ғүмерен йәлләмәгән, данлы исемдәре тарихҡа яҙыласаҡ ҡыйыу ил аҫылдары исемдәрен дә алыуы ихтимал. Ә Асҡын ере ил ағаһы, ышаныслы терәге, илһөйәр һаҡсыһы булырлыҡ ир-егеттәре менән ғорурлана ала.
Шуларҙың береһе – Асҡындың уңдырышлы тупрағында тәүге аҙымдарын яһаған, мәктәбендә белем алған, ауыл тормошоноң күп яҡлы хеҙмәтен татып, сынығып үҫкән, ә бөгөн ғүмерен Рәсәйҙең Ҡораллы Көстәрендә хәрби хеҙмәт менән бәйләгән кадровый офицер Рәсүл Әнәс улы Кашапов. Беҙ уның батырлығы тураһындағы яҡшы хәбәрҙе Рәсәй Оборона министрлығының телевидение аша күрһәткән видеоролигы аша ишеттек. Оборонаның алдынғы рубежында өлкән лейтенант Рәсүл Кашапов етәкселегендәге танк взводы дошмандың хәрәкәтен туҡтатып, уны сигенергә мәжбүр иткән һәм тораҡты һаҡлап алып ҡалған. Хәрби часть командованиеһының Рәхмәт хатын алыу хәрби бурысын намыҫ менән үтәгән яугирҙең ата-әсәһе өсөн ҙур ғорурлыҡ булды, бындай күңелде күтәрерлек ваҡиғалар, дәртләндереү һүҙҙәре көн дә яңғырап тормай бит. Командование егеттең 2022 йылдан ҡатмарлы шарттарҙа дөрөҫ, грамоталы етәкселек итеүен, фиҙакәрлеген һәм бурыстарҙы яуаплылыҡ менән башҡарыуын һәм үҙенә лә, хеҙмәттәштәренә лә талапсан булыуын билдәләгән.
Һәр яугир артында уның төп кешелеклелек сифаттары – яуаплылыҡ, тоғролоҡ, көслө характер һыҙаттары – тәрбиәләнгән ғаиләһе, яҡындары, туғандары тора. Тап ошо ҡиммәттәр, ата-әсә тәрбиәһе, эскерһеҙ ярҙам оло юлдан тайпылмай барырға булышалыр ҙа. Яугирҙең иң яҡын кешеләре – Асҡын районының Ҡубыяҙ ауылында йәшәгән Зимфира һәм Әнәс Кашаповтар улдары менән хаҡлы ғорурлана ала. Былтыр Ватанды һаҡлаусылар көнө алдынан тантаналы сарала өлкән лейтенант Рәсүл Кашаповҡа Шайморатов миҙалы тапшырылды. Кашаповтар – ил батырҙарын үҫтергән меңәрләгән ғаиләләр кеүек бик ябай, ғәҙәти тормош менән йәшәгән, еңеүҙең яҡынлашыуын, улдарының ҡайтыуын сабырлыҡ менән көткән атай һәм әсәй. “Рәсүл улығыҙҙы нисек шулай Тыуған илен сикһеҙ һөйгән, көслө рухлы ысын патриот итеп тәрбиәләй алдығыҙ?” – тигән һорауға яуаптар ябай ҙа, уйландырырлыҡ та булды.
–Мин үҙем байтаҡ йылдар Себер тарафтарында эшләнем, шуға күрә бәләкәйерәк сағында улым менән көн һайын һөйләшеп, мәктәптән ниндәй билдәләр алып ҡайтҡанын, нимә менән шөғөлләнгәнен йыш күрергә, нотоҡ уҡырға тура килмәне. Улым менән ҡыҙымды тәрбиәләү күберәк ҡатыным Зимфира иңенә төштө, – тип һағынып иҫкә ала ул йылдарҙы Әнәс Рәзғәт улы. – Тик мин уларҙың тормошон күҙ уңынан ысҡындырманым. Рәсүл бәләкәйҙән теремек, тиктормаҫ, ярҙамсыл малай булып үҫте, ауыл тормошо бик иртә балаларҙы хеҙмәт һөйөргә, хужалыҡ эштәренә егелергә мәжбүр итә бит. Апаһы Гүзәл менән ярыша-ярыша баҡса утаны, һыйыр һауҙы, бер эштән сирҡанманы. Мин уның эшһеҙ ултырғанын хәтерләмәйем. Мәктәптән ҡайтып инеү менән сумкаһын ырғыта ла “мин бейеүгә киттем!” тип сығып та йүгерә. Спорт менән яратып шөғөлләнде, волейбол, саңғы, көрәш ярыштары уның ҡатнашлығынан башҡа үтмәне.
33 йыл ауыл клубы мөдире булып эшләгән Зәлфирә Фәтихова ла әңгәмәгә ҡушылды:
–Бөтә ауылдаштарының күҙ алдында үҫте ул. Мин Рәсүлдең сәнғәт юлынан китеүен көткәйнем, сөнки уның Гүзәл Ғәләметдинова етәкселегендәге “Ынйы” бейеү коллективында шөғөлләнеүен, “Байыҡ” республика конкурстарында ҡатнашыуын яҡшы белә һәм һоҡлана инем, мәктәп йылдарында йыш ҡына солист булып сығыш яһаны. Дуҫтары күп булды, энә менән ептәй тағылышып, Венер дуҫы менән гел бергә йөрөй торғайнылар... Яҡташтарыбыҙ уларҙы хәтерләйҙер, онотмағандарҙыр.
–11-се класты тамамлағандан һуң улым мине хәрби комиссариатҡа алып китте. Ҡазандағы юғары танк училищеһына уҡырға инеү теләген белгәс, эй шатландыҡ. Хәрби хеҙмәт тәртипле, дисциплиналы булып үҫергә ярҙам итер, тибеҙ. Үҙенә ныҡ ышана ине, тик бер урынға ун кеше булғанлыҡтан, конкурстан үтә алманы. Бөрө педагогия университетына уҡырға инде, спорт менән шөғөлләнде. Киләһе йылда тағы бәхетен һынап ҡарарға булды һәм курсант булып китте... – тип иҫкә ала ул көндәрҙе атай.
–Улыбыҙ уҡыу йылдарында ла йөҙгә ҡыҙыллыҡ килтермәне. Бик күп грамоталар менән бүләкләнде: Рәсәйҙә FIFA конфедерациялар кубогын ойоштороуҙа һәм үткәреүҙә ҡатнашҡаны, Оборона министрлығының хәрби һәм физик әҙерлек буйынса ҡоро юл ғәскәрҙәре чемпионатында һәм ҡоро юл ғәскәрҙәренең ҡаршылыҡтарҙы үтеү бишбәйгеһендә өсөнсө урынды яулағаны өсөн грамоталар менән бүләкләнде. FIFA футбол буйынса донъя чемпионатын ойоштороуҙа ҡатнашҡаны өсөн Рәхмәт хатына лайыҡ булды, – тип өҫтәй Зимфира Фелорет ҡыҙы.
Офицер 2020 йылда Байкал аръяғындағы Борзя ҡалаһында хеҙмәт юлын башлай. Махсус хәрби операция башланған көндәрҙә бер нисә ай буйына унан ҡош телендәй хәбәр ҙә булмағас, ата-әсә бик борсола, әммә төшөнкөлөккә бирелмәй, белгән доғаларын уҡып, үҙҙәрен йыуатырға, өмөтһөҙлөккә бирелмәҫкә тырыша. “Улыбыҙҙың һирәкләп ялға ҡайтып китеүе беҙҙең өсөн әйтеп бөтөргөһөҙ бәхет. Хәҙер ул капитан званиеһында, хәрби тормошо тураһында һөйләргә яратмаһа ла, һөйләшә, кәңәшләшә торған һүҙҙәр етерлек. Азиз, Ислам исемле улдары өсөн бына тигән хәстәрлекле атай, киленебеҙ Алина өсөн тоғро тормош юлдашы. Ҡыҙыбыҙ Гүзәлдең ире – кейәүебеҙ ҙә бөгөн алғы һыҙыҡта Уны ла өйҙә һөйгән ҡатыны һәм өс балаһы сабырлыҡ менән көтә. Улдарын яуға оҙатҡан ата-әсәләрҙең һәр береһенә һаулыҡ, именлек, яҡшылыҡҡа ышаныс теләйбеҙ, – ти ирле-ҡатынлы Кашаповтар. – Беҙ ҙә ҡул ҡаушырып ултырырға күнекмәгәнбеҙ, гуманитар ярҙам йыйыуҙа ҡатнашабыҙ, “Беларусь” менән ер һөрәбеҙ, мал-тыуар тотабыҙ, ҡош-ҡорт аҫрайбыҙ. Эш менән күңел баҫыла, йән тартҡан хеҙмәт йәшәүгә, именлек килеүенә көс-дәртте арттыра”.
Динә Арыҫланова.
Асҡын районы.
Резеда Шәңгәрәева фотоһы.