Ордендар ғаиләләргә тапшырылды

19 августа Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров эш сәфәре мәлендә Ағиҙел ҡалаһы һәм Краснокама районынан махсус хәрби операцияла һәләк булған Хәлил Әбүбәкиров, Альберт Багапов, Ринат Багманов, Руслан Бакиров, Евгений Калашников, Альгиз Сабиров, Максим Садыковтың ғаиләләре менән осрашты.
Республика Башлығы яугирҙәрҙең яҡындарының ҡайғыһын уртаҡлашты, уларға Генерал Шайморатов ордендарын тапшырҙы. Һалдаттар хәрби бурыстарын үтәгәндә күрһәткән батырлыҡтары өсөн һәләк булғандан һуң ошондай наградаға лайыҡ булды.
- Егеттәр Тыуған ил өсөн ғүмерҙәрен бирҙе. Һәр береһе аҙаҡҡа тиклем үҙенең бурысын үтәне. Улар – ысын геройҙар, - тине Радий Хәбиров. - Беҙҙең төп маҡсат – уларҙы хәтерләү, иҫтәлектәрен мәңгеләштереү, ата-әсәләренә, ҡатындарына, балаларына хәстәрлек, иғтибар күрһәтеү.
Һәләк булған яугирҙәрҙең яҡындары төбәк етәксеһенә иғтибар өсөн рәхмәт белдерҙе.
Осрашыуҙа Хәлил Әбүбәкировтың ҡатыны 15 йыл Өфөнөң яғыулыҡ-энергетика колледжының Ағиҙел филиалы директоры булып эшләгән иренең исемен уҡыу йортона бирергә тигән тәҡдим менән мөрәжәғәт итте. Башҡортостан Башлығы был идеяны хупланы, тейешле документтар эшләргә ҡушты.
Осрашыуҙан һуң Радий Хәбиров УТЭК филиалында булды. Белем биреү учреждениеһы газ менән тәьмин итеү һәм электр ҡорамалдарын файҙаланыу, монтажлау буйынса белгестәр, шулай уҡ мәғлүмәт системалары операторҙарын әҙерләй.
Артабан Радий Хәбиров Еңеү паркындағы Бөйөк Ватан һуғышы мемориалына сәскәләр һалды.
Мемориал комплекста хәҙер Ағиҙел ҡалаһы ултырған Иҫке Ҡабан, Таҡталасыҡ ауылдарынан фронтҡа киткән яугирҙәрҙең исем-шәрифе уйылған. Мемориалдың уң яғында “Тыл хеҙмәтсәндәренә – мәңгелек хәтер” тигән яҙыу яҙылған. Һул яҡта автомат менән һалдат һыны тора, уның артында “Һуғыш балаларына – мәңгелек хәтер” тигән яҙыу бар.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайтынан.
Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan.