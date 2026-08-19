Уларҙың теләктәре изге

Буласаҡ пилотһыҙ осоу аппараттыры (БПЛА) операторҙарын «Ватанды һаҡлаусылар» үҙәгенә килтергән өс төп сәбәп — махсус хәрби операцияны еңеү менән тамамлау, яҡындарына ярҙам итеү һәм финанс мәсьәләләрен хәл итеү теләктәре. Был хаҡта түбәндә контракт буйынса хәрби хеҙмәткә һайлап алыу пункты офицеры капитан Фәдис Солтанов һөйләй.
Ул әйткәнсә, үҙәккә мөрәжәғәт итеүселәр һәм килеүселәр һаны арта бара. Ул оператор булырға теләгәндәрҙең өс төп мотивацияһын билдәләне.
– Кандидаттарҙың күпселеге илдәге хәл өсөн борсола һәм махсус хәрби операцияла Рәсәй мәнфәғәттәрен яҡлап, беҙҙең еңеү менән тамамларға теләй, — ти Фәдис Солтанов. — Икенсе сәбәп — МХО-ла ҡатнашыусының ғаиләһенә, атай-әсәһенә, ағай-энеләренә, хатта дуҫтарына ярҙам итеү теләге. Өсөнсө сәбәп — үҙенең финанс хәлен яҡшыртыу. Ни тиһәң дә, хәҙерге тормош шарттарында кредиттарһыҙ һәм ипотекаһыҙ йәшәүе ҡыйын.
Офицер БПЛА операторы булырға теләүсе кандидаттарҙың береһе тураһындағы тарихты миҫал итеп килтерҙе. Өфөнөң йәш, етеҙ һәм тапҡыр егете курьер хеҙмәтендә эшләгән, таксиҙа ла йөрөгән. Таксиҙа эшләгәндә ул алғы һыҙыҡтан ялға ҡайтҡан хәрбиҙәрҙе, МХО ветерандарын һәм офицерҙарҙы йөрөткән. Ҡулдары руль тотһа ла, күҙҙәре юлда булһа ла, ул хәрбиҙәрҙең һөйләгәндәрен иғтибар менән тыңлаған. Уларҙың һүҙҙәре егеттең күңеленә үтеп ингән. Һәм бер мәл ул үҙенең урыны БПЛА операторҙары сафында булырға тейеш икәнен аңлаған.
– Минеңсә, ул хәрбиҙәрҙең һөйләгәндәренән үк бындай шарттарҙа кешеләрҙең үҙҙәрен нисек тотоуын, уларҙың әхлаҡи сифаттарын, шулай уҡ ғүмерлеккә булған дуҫлыҡты аңлап еткән, — тине капитан Солтанов. — Эске фәлсәфә уны МХО зонаһына юлланырға этәргән. Китер алдынан ул: „Беләһегеҙме, был миңә ябай эшкә ҡарағанда күпкә ҡыҙығыраҡ“, — тип һөйләне. Шул уҡ ваҡытта ул таксист йәки курьер һөнәрҙәрен һис тә кәмһетмәй. Һәр кем үҙ хеҙмәте менән көн күрә. Әммә ул армияла үҙен һынап ҡарарға ныҡлы ҡарар иткән, сөнки унда, үҙе аңлауынса, туғанлыҡ тойғоһо граждандар тормошона ҡарағанда күпкә нығыраҡ. "Үҙ көсөмдө фронтта һынап ҡарағым килә", — тине егет.
БПЛА операторы булырға теләгән егет бөтә һынауҙарҙы ла намыҫ менән үткән. Медицина тикшереүе бер тәүлек эсендә тотҡарлыҡһыҙ үткәрелгән, анализдар тиҙ тапшырылған. Ә биш төп тест блогын үҙ эсенә алған һөнәри һайлап алыуҙы ул ни бары 40 минут эсендә үткән һәм беренсе категорияға, йәғни иң юғары баһаға лайыҡ булған. Хәҙер Өфө егете пилотһыҙ осоу аппараттары операторы һөнәрен тейешенсә үҙләштергән. Ул хәрби бурыстарҙы үтәү өсөн махсус хәрби операция зонаһына юлланған да инде.
– Бындай егеттәр күберәк булһа ине, — тип йомғаҡланы Фәдис Солтанов. — Нәҡ улар батырлыҡ яһай. Ә батырлыҡтар менән еңеү ҙә яҡыная.
Осоусыһыҙ системалар ғәскәренә инергә теләгән Башҡортостан кешеләренә контракт буйынса хеҙмәт итеү тураһындағы "башбат.рф" сайтында тулыраҡ мәғлүмәт алырға мөмкин. Портал БПЛА ғәскәрҙәренең өҫтөнлөктәре тураһындағы мәғлүмәт менән тулыландырыла бара.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, осоусыһыҙ системалар ғәскәрендә хеҙмәт итеүҙең төп өҫтөнлөктәре бар. Мәҫәлән, БПЛА операторҙары өсөн хәүефһеҙлектең юғары кимәле тәьмин ителгән. Уларҙың хеҙмәте хәрби бәрелеш һыҙығынан алыҫта үтә.
Шулай уҡ Оборона министрлығы хеҙмәт итеүҙең һығылмалы графиктарын тәҡдим итә. Контракт тәүҙә бер йылға төҙөлә, был хеҙмәттең үҙенсәлектәрен баһаларға мөмкинлек бирә. Хәрби хеҙмәткәр хеҙмәт дәүере бөткәс, эштән китергә йәки яңы контракт төҙөргә хоҡуҡлы.
Яугирҙәргә һөнәрен һаҡлап ҡалыу гарантиялана. Илдең оборона ведомствоһы менән төҙөлгән контрактта хәрби хеҙмәткәрҙе уның ризалығынан тыш БПЛА менән идара итеүгә бәйле булмаған башҡа һөнәргә йәки башҡа төр ғәскәргә күсерергә ярамауы яҙылған.
БПЛА өлкәһендәге контрактсылар тулы социаль пакет ала. Уларға ҡануниәт менән ҡаралған бөтә түләүҙәр, ташламалар һәм социаль гарантиялар ҡағыла. Бынан тыш, студенттар өсөн махсус шарттар бар. Юғары уҡыу йорттарында белем алыусылар академик отпуск алып, контракт төҙөргә хоҡуҡлы, ә хеҙмәт итеп ҡайтҡас, улар бюджет урынына тергеҙелә ала. Һөҙөмтәлелек өсөн өҫтәмә түләүҙәр ҡаралған. Дошман сәптәрен уңышлы юҡ иткәндәр өсөн 50 меңдән 500 мең һумға тиклем аҡса түләнә.
Был һәм башҡа мөһим мәғлүмәттәрҙе БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итергә теләүселәр башбат.рф сайтында, шулай уҡ 122 номеры буйынса белә ала.