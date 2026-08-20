“Нығынғас, хеҙмәтемде дауам итәсәкмен”

Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәре Рәсәй армияһының иң йәш һәм технологик яҡтан үҫешкән подразделениеларының береһе. Хеҙмәткә 35 йәшкә тиклемге йәштәрҙе алалар. Компьютер уйындарын яратыусылар, IT өлкәһендәге белгестәр, радиоһәүәҫкәрҙәр, шулай уҡ пилотһыҙ аппараттар менән эш итеү тәжрибәһе булғандар йәки аэродинамика нигеҙҙәре менән таныш булғандар өҫтөнлөккә эйә.
Әбйәлил районының Целинный ауылынан 21 йәшлек Роберт Сәфиуллин тап шундай белемгә эйә. 2026 йылдың ғинуарында ул контрактҡа ҡул ҡуйған һәм «Роба» позывнойлы пилотһыҙ осоусы аппарат операторы булып киткән.
- 2024 йылда Элемтә ғәскәрҙәрендә хеҙмәт иттем. Өйгә ҡайтҡас, ике йыл контрактҡа ҡул ҡуйыу тураһында уйланым. Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрен туплау тураһында белеп ҡалғас, ҡарар иттем. Башта өс ай дауамында Дондағы Ростовта операторға уҡыным. Элек компьютер уйындарында һәм приставкала күп уйнай инем, джойстик менән идара итеү оҫталығым бар. Был дронға идара итеүҙә ҙур ярҙам итә.
Ҡатыным ҡарарымды аңлап ҡабул итте, әммә ул минең өсөн бик борсола. Һигеҙ айлыҡ улым бар. Мин ул тыуғандан һуң бер ай ғына өйҙә булдым, ә һуңынан хеҙмәткә киттем, - ти яугир.
"Роба" яраланғандан һуң отпускыла булыуын һөйләне. Уның аяғына ярсыҡ эләккән. Күпмелер ваҡыт Донецк Халыҡ Республикаһында госпиталдә дауаланған. Әле Өфөлә реабилитация үтә. Тиҙҙән уға операция яһайҙар. Һауыҡҡас, хеҙмәтен дауам итергә ниәтләй.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостанда ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальоны ойошторола. Яңы хәрби подразделениеға саҡырыу август айында башлана. Тулыраҡ мәғлүмәт менән пилотһыҙ системалар батальонында (Өфө, Октябрь революцияһы урамы, 3) һәм «Защитник» үҙәгенә (Өфө, Элеватор урамы, 15) саҡырыу штабында танышырға һәм хеҙмәткә яҙылырға мөмкин. Контракт буйынса хеҙмәткә ғариза биреү өсөн Бәләбәй ҡалаһы, Бәләбәй һәм Йәрмәкәй райондарының хәрби комиссариатына мөрәжәғәт итергә мөмикн.
Адресы: Бәләбәй ҡалаһы, Восточная урамы, 72. Ҡыҙыҡһындырған һорауҙарҙы (34786) 5-39-99 телефоны буйынса бирергә мөмкин (тәүлек әйләнәһенә).
"Ижтимағи электрон гәзит" селтәр баҫмаһы материалдары буйынса.
Фото: Эдуард Ҡусҡарбәков, «Башинформ».