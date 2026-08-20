Селтәр үрә уңған апайҙар

Бүздәк районының Килем ауылында махсус хәрби операциялағы һалдаттарға ярҙам эше туҡталғаны ла юҡ. Бер ылауҙы ебәреүгә, икенсеһен тупларға тотоналар. Беҙ барғанда ирекмәндәр штабында маскировка селтәре үтеү буйынса эштең ҡайнап торған сағына тура килдек. Кеше күмәк булғас, эштәре лә ырай. Бер урында өҫтәл ҡороп алғандар, арып китһәләр, ултырып сәй эсәләр ҙә йәнә эштәрен дауам итәләр.
Ирекмәндәрҙең етәксеһе Ғәлиә Үтүмова менән һөйләшеп алып киттек.
– Маскировка селтәре үреү буйынса эште Руния Йәғәфәрова менән ойоштороп ебәрҙек. Тәүҙә селтәр үрҙек, һуңынан блиндаж шәмдәре эшләй башланыҡ. Һалдаттарыбыҙға ҡулдан килгәнсә ярҙам итәһе килде. Яугирҙәргә посылкалар туплай башлаһаҡ, күстәнәстәрҙең төрлөһөн һалырға тырышабыҙ. Туҡмасын да киптереп ебәрәбеҙ, бал-ҡайнатмаһын да әҙерләйбеҙ. Ауылдаш һалдаттар ялға ҡайтһа, улар ҙа буш ҡул менән китмәй. Әле ике яугир ялда. Халыҡ та битараф түгел. Маскировка селтәре өсөн материал алырға аҡса йыйырға кәрәк булһа ла, ситтә ҡалмайҙар, пенсияларынан өлөш сығарып, еңеү өсөн тырышалар, – тип һөйләне Ғәлиә Тәлғәт ҡыҙы.
Маскировка селтәре үреүселәр араһында күпселек пенсионер апайҙар. Был эште эшләгән саҡта ир ҡулы ла кәрәк, ағайҙарҙың булыуы ла шатландырҙы. Ваҡыты менән иҫәпләшмәгән әүҙем замандаштарыбыҙҙың исем-шәрифтәрен атамау яҙыҡ булыр. Бына улар: гүзәл заттарҙан Нәсимә Нәҙершина, Роза Ғарифуллина, Ләлә Чанышева, Руния Йәғәфәрова, Рима Ғәлина, Рәзинә Фәйзуллина, Миңниса Шаһабетдинова, Нәсимә Зиләева, Рима Миңлеғәлина, Рима Хикмәтуллина, Лена Мофазалова, ир-егеттәрҙән Рәмил Шаһабетдинов, Ильяс Мөхәмәтйәнов, Рәшит Миңлеғәлин, Таһир Үтүмов. Кемдер ярҙамға ейән-ейәнсәрҙәрен алып килә, каникулдағы балалар шулай ялдарын файҙа менән үткәрә, илһөйәрлек рухын һеңдереп үҫәләр.
Ауылдаш яугирҙәргә тип исемләп тә посылкалар һалалар, башҡа һалдаттарға ла әҙерләйҙәр. Маскировка селтәрҙәренә заказ була икән, бер кем дә “өйҙә лә эшем күп” тип тормай, көн һайын килә, тейешле ваҡытҡа өлгөртәләр.
Ирекмәндәр араһында улдары, ейәндәре махсус хәрби операцияла булған апайҙар ҙа бар. Илебеҙҙе яҡларҙай батыр улдар үҫтереп кенә ҡалмаған, тылда үҙҙәре лә еңеү өсөн тырышҡан әсәйҙәр айырыуса ҙур ихтирам уятты.
Яугирҙәргә ныҡлы терәк булған ябай ауыл кешеләренә изгелектәре өсөн ҙур рәхмәт.
Автор фотолары.