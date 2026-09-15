Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
15 Сентября , 04:00

"Мухич" ялға ҡайтҡан

Был хаҡта Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы Сергей Озерцов хәбәр итә

"Мухич" ялға ҡайтҡан"Мухич" ялға ҡайтҡан
"Мухич" ялға ҡайтҡан

Сибай ҡалаһынан “Мухич” позывнойлы яугир ялға ҡайтҡан һәм ҡала мэры менән осрашҡан.

Был хаҡта ҡала башлығы Сергей Озерцов үҙенең “Бәйләнештә”ге сәхифәһендә хәбәр иткән. Сибай яугире Рәсәйҙең Оборона министрлығы менән өсөнсө тапҡыр контракт төҙөгән. Хәрби хеҙмәткәр тәүге тапҡыр 2022 йылдың декабрендә хеҙмәткә юллана, артабан 2025 йылда контракт төҙөй. Хәҙер ул йәнә сафта һәм бүлексә командиры булып хеҙмәт итә.


“Мухич” "Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы" миҙалы, генерал Шайморатов, “Махсус хәрби операцияла еңеүгә индергән өлөшө өсөн” миҙалдары һәм “Штурм өсөн” квалификация билдәһе менән бүләкләнгән.


Әле яугир ялда һәм яраланғандан һуң реабилитация үтә. Буш ваҡытын ул ғаиләһенә арнай, балыҡ тота, тәбиғәттә ял итә.
“Уға тиҙерәк һауығыуын һәм еңел хеҙмәт теләйем. Янында һәр ваҡыт яҡындары булһын”, — тип яҙған Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы Сергей Озерцов.

 

Сығанаҡ һәм фото: Сергей Озерцовтың “Бәйләнештә”ге сәхифәһенән

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика