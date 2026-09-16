Аҡ халатлылар яугирҙәребеҙгә ярҙам итә

Арабыҙҙа тормошон еңел булмаған, фиҙакәрлек, оҫталыҡ, яуаплылыҡ талап иткән, әммә иң изгеләрҙең, иң кәрәклеләрҙең береһе һаналған һөнәр менән бәйләгәндәр бар. Улар йыш ҡына ялһыҙ һәм байрамдарһыҙ операция өҫтәле артында тора, ауыр сирлеләрҙе, фажиғәгә тарығандарҙы ҡотҡара, кешеләргә ашығыс ярҙам күрһәтә. Медицина хеҙмәткәре – ул көслө ихтыяр, юғары компетентлыҡ, иғтибарлылыҡ талап иткән һөнәр. Уларҙың хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ: ваҡытында күрһәтелгән медицина ярҙамына донъялағы иң төп хазина – кеше ғүмере – бәйле. Пандемия осоронда барыһы ла быны тойҙо.
Аҡ халатлылар Рәсәй армияһы махсус хәрби операцияла азатлығыбыҙ һәм киләсәгебеҙ өсөн көрәшкәндә, Ватандың саҡырыуынан медицина хеҙмәткәрҙәре йәнә ситтә ҡалманы. Бөгөн күп кенә медицина хеҙмәткәрҙәре – махсус хәрби операция биләмәһендә. Улар яугирҙәребеҙҙең ғүмерен ҡотҡара, мохтаждарға ярҙам күрһәтә. Тәүге көндәрҙән үк табиптарыбыҙҙың күбеһе ирекмәндәр булараҡ махсус хәрби операция зонаһына барырға теләк белдерҙе. Яңы биләмәләрҙә һәм махсус хәрби операция зонаһында эшләгән медицина хеҙмәткәрҙәре атҡарған хеҙмәт айырыуса ҡәҙер-хөрмәткә лайыҡ. Ҡатмарлы һөнәри һәм көнкүреш шарттарында, йыш ҡына үҙҙәрен хәүеф аҫтына ҡуйып, улар башҡаларҙың ғүмерен ҡотҡарыуҙы дауам итә.
Күптән түгел Башҡортостан Башлығы ҡарамағындағы Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ағзаларына булышлыҡ итеү буйынса төбәк-ара комиссияның 1-се эш төркөмөнөң методик кәңәшмәһендә медицина хеҙмәткәрҙәрен бүләкләү тантанаһы үткәрелде. Дүрт аҡ халатлы махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан һәм уның биләмәһендә медицина ярҙамы күрһәткән өсөн Рәсәй Һаулыҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре профсоюзының “Ҡаһарманлыҡ һәм һөнәри оҫталыҡ өсөн” миҙалы менән тәбрикләнде. Улар – Өфөләге 13-cө ҡала клиник дауаханаһы табип-терапевы Альбина Ахунова, Ғ. Ҡыуатов исемендәге Республика клиник дауаханаһының операция шәфҡәт туташы Зөлфиә Рәхмәтуллина, ошо уҡ медицина ойошмаһының өлкән медицина шәфҡәт туташы Рәйсә Юлҡотлина, Башҡортостан Һаулыҡ һаҡлау министрлығының Суд-медицина экспертизаһы бюроһы табибы-суд-медицина эксперты Руслан Кәлимуллин.
Альбина Ахунованың тарихы – ысын һөнәри ҡаһарманлыҡ билдәһе ул. Яңғыҙы ике балаһын тәрбиәләгән әсә килешеүгә ҡул ҡуя һәм хеҙмәт итергә юллана. Ул пациенттарға ярҙам итә, әммә, хирургтарҙың етешмәүе сәбәпле, туңған осраҡта, травма шогы, контузиялар, ҡан юғалтыу, яраланыу һәм йәрәхәтләнеү осраҡтарында ярҙам итә.
Ошо уҡ сарала өс әүҙем медицина хеҙмәткәре - Республика медицина-генетика үҙәгенең өлкән шәфҡәт туташы, профсоюз ойошмаһы рәйесе Гөлшат Әйүпова, Республика кардиология үҙәгенең өлкән шәфҡәт туташы Людмила Камынина, Өфөләге 5-се ҡала клиник дауаханаһының өлкән шәфҡәт туташы Татьяна Хәсәнова Рәсәй Һаулыҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре профсоюзының “Фронтҡа ярҙам өсөн” миҙалы менән наградланды.
– Һәр награда - аныҡ кешенең хеҙмәте, яуаплылығы һәм ярҙамға килергә әҙер булыуы ул. Медицина хеҙмәткәрҙәребеҙ үҙенең оҫталығын дауаханаларҙа ғына түгел, шулай уҡ белем һәм ныҡлыҡ талап ителгән урындарҙа ла күрһәтә. Профсоюз ошондай кешеләр тураһында иҫтәлекте һаҡлау һәм уларҙың индергән тос өлөшөн һаҡлау мөһим тип иҫәпләй, - тип белдерҙе Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре профсоюзы рәйесе Рауил Хәлфин.
Сығанаҡ, фотолар: БР Медицина хеҙмәткәрҙәре профсоюзы.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ