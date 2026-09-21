“МХО донъяға ҡарашымды үҙгәртте”, – ти шәфҡәт туташы

Архангел үҙәк район дауаханаһында шәфҡәт туташы булып эшләгән ханым 2022 йылда уҡ махсус хәрби операция биләмәһенә юлланырға теләк белдерә, әммә ул саҡта уны алмайҙар. 2025 йылда хәрби контракт төҙөп, ниәтенә өлгәшә. Бөгөн ул “Бесәй” (“Кошка”) позывнойы аҫтында яралыларға ярҙам итә.
“Хәрби шарттарҙа яңы медицина тәжрибәһенә эйә булыу теләге лә булды. Шулай уҡ унда минең ярҙамым нығыраҡ кәрәк, тигән уй-ниәт тә тынғы бирмәне, – ти шәфҡәт туташы. – МХО-ла графикка ярашлы эш юҡ. Ял көндәре лә юҡ. Гиппократ антын биргәс, бөтә ғүмерем буйы шуға тоғро буласаҡмын. Тыныс тормошта кешеләр иртәгәһе көнөн уйлай, пландар ҡора, ә МХО-ла улай түгел. Башлыса бөгөнгө менән йәшәйһең. Һинең ҡулыңа эләккән яугирҙе ҡотҡарһаң – ҡыуанаһың. Һуғыш бәләкәй генә нәмәләргә лә шатланырға өйрәтә. Яугирҙең тәнендәге кескәй генә ярсыҡты алыу ҙа ҙур ҡыуаныс булып ҡабул ителә. Көн һайын кемгәлер ярҙам итеү теләге йәшәтә, көслөрәк итә...”
“Бесәй” МХО-ның уның холҡона, булмышына тәьҫир итеүе хаҡында ла әйтте. “Мин ҡәтғирәккә, йыйнағыраҡҡа әйләндем. Элек берәй нәмә әйтеп йәки вәғәҙә итеп, онотоуым ихтимал ине, хәҙер әйткәнемде мотлаҡ үтәргә, эшләргә тырышам. Эргәмдә булған, аралашҡан кешеләр даирәһе үҙгәрҙе, унда осраҡлы кешеләр юҡ тиерлек. Хәҙер мин ваҡыттың һәм яҡын кешеләремдең ҡәҙерен нығыраҡ аңлайым һәм ҡәҙерләйем”, – ти шәфҡәт туташы.
Фото мәҡәлә геройының шәхси альбомынан.