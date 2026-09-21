Башҡортостан
+22 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
21 Сентября , 01:00

Ялға ҡайтҡан "Башҡорт" Шайморатов миҙалы менән бүләкләнгән

Был хаҡта Хәйбулла районы башлығы Илмир Ҡотоев хәбәр иткән.

Ялға ҡайтҡан "Башҡорт" Шайморатов миҙалы менән бүләкләнгәнЯлға ҡайтҡан "Башҡорт" Шайморатов миҙалы менән бүләкләнгән
Ялға ҡайтҡан "Башҡорт" Шайморатов миҙалы менән бүләкләнгән

Ошо көндәрҙә 2016 йылдан контракт буйынса хеҙмәт итеп, әле махсус хәрби операция биләмәһендә булған “Башҡорт” позывнойлы яугир ялға ҡайтҡан. Был хаҡта Хәйбулла районы башлығы Илмир Ҡотоев үҙенең социаль селтәрҙәге сәхифәләрендә хәбәр иткән.

“Бөгөн беҙ яҡташыбыҙҙы хөрмәтләнек — "Башҡорт" позывнойлы яугир махсус хәрби операция зонаһында күрһәткән батырлығы өсөн генерал Шайморатов миҙалы менән бүләкләнгән.

"Башҡорт" 2016 йылдан контракт буйынса хеҙмәт итә, махсус хәрби операция башланғандан алып алғы һыҙыҡта. Уның наградалар исемлегендә “Батырлыҡ өсөн”, “Ҡаһарманлыҡ өсөн”, Жуков миҙалдары бар.

Әле яугир ҡыҫҡа ваҡытлы отпускыһын ғаиләһе менән үткәрә.

Беҙ үҙебеҙҙең яҡлаусыбыҙ менән ғорурланабыҙ! "Башҡорт"ҡа көс-ҡеүәт, аҡ юл теләйбеҙ, имен-аман ҡалырға саҡырабыҙ. Беҙ уның иҫән-һау өйөнә ҡайтыуын түҙемһеҙлек менән көтәбеҙ!”- тип яҙған район башлығы үҙенең “Бәйләнештәге” сәхифәһендә.

 

Сығанаҡ: Илмир Ҡотоевтың “Бәйләнештәге” сәхифәһенән

 

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика