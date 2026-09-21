Яугирҙәр ғаиләләре менән килгән

Бөгөн дә Хөкүмәттәге аҙналыҡ кәңәшмә күңелле ваҡиғанан башланды – Башҡортостан Башлығы махсус хәрби операция яугирҙәрен бүләкләне. Шуныһы матур күренеш булды – хәрбиҙәр тантанаға ғаилә ағзалары – ҡатындары, балалары менән бергә килгән ине.
Генерал Шайморатов ордендары хәрби бурысын үтәгәндә күрһәткән фиҙакәрлеге, батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн республиканан ике яугиргә бирелде.
Улар – батальондарҙың береһенең мотоуҡсылар взводы командиры Ринат Әбүбәкиров һәм уҡсылар батальоны взводы командиры урынбаҫары Артур Низамов.
– Барығыҙға ла ҙур рәхмәт! Беҙҙе онотмауығыҙ бик ҡыуаныслы. Беҙ еңәсәкбеҙ, – тине Ринат Әбүбәкиров.
Икенсе яугир Артур Низамов та рәхмәт һүҙҙәрен йәлләмәне.
– Бүләк өсөн рәхмәт, ҙур хөрмәт билдәһе был. Был минең генә түгел, минең подразделением, бөтә хәрби хеҙмәткәрҙәрҙең наградаһы, – тине Артур Низамов.
Фото: скриншот.