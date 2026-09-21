Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
21 Сентября , 13:15

Яугирҙәр ғаиләләре менән килгән

Радий Хәбиров Генерал Шайморатов орденын тапшырҙы. 

Яугирҙәр ғаиләләре менән килгәнЯугирҙәр ғаиләләре менән килгән
Яугирҙәр ғаиләләре менән килгән

Бөгөн дә Хөкүмәттәге аҙналыҡ кәңәшмә күңелле ваҡиғанан башланды – Башҡортостан Башлығы махсус хәрби операция яугирҙәрен бүләкләне. Шуныһы матур күренеш булды – хәрбиҙәр тантанаға ғаилә ағзалары – ҡатындары, балалары менән бергә килгән ине.

Генерал Шайморатов ордендары хәрби бурысын үтәгәндә күрһәткән фиҙакәрлеге, батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн республиканан ике яугиргә бирелде.

Улар – батальондарҙың береһенең мотоуҡсылар взводы командиры Ринат Әбүбәкиров һәм уҡсылар батальоны взводы командиры урынбаҫары Артур Низамов.

– Барығыҙға ла ҙур рәхмәт! Беҙҙе онотмауығыҙ бик ҡыуаныслы. Беҙ еңәсәкбеҙ, – тине Ринат Әбүбәкиров.

Икенсе яугир Артур Низамов та рәхмәт һүҙҙәрен йәлләмәне.

– Бүләк өсөн рәхмәт, ҙур хөрмәт билдәһе был. Был минең генә түгел, минең подразделением, бөтә хәрби хеҙмәткәрҙәрҙең наградаһы, – тине Артур Низамов.

Фото: скриншот. 

Яугирҙәр ғаиләләре менән килгән
Яугирҙәр ғаиләләре менән килгән
Яугирҙәр ғаиләләре менән килгән
Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика