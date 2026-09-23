Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
23 Сентября , 06:00

«Герой бейеүе» фильмы наградаға лайыҡ булды

Был документаль фильм Сибай концерт-театр берекмәһе артисы, талантлы бейеүсе Илнар Хәтмуллинға арналған. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Илнар Илдар улы 23 йәшендә махсус хәрби операцияла хәрби бурыстарын үтәгәндә һәләк булған ине...

«Герой бейеүе» фильмы наградаға лайыҡ булды«Герой бейеүе» фильмы наградаға лайыҡ булды
«Герой бейеүе» фильмы наградаға лайыҡ булды

МХО яугиренә арналған «Герой бейеүе» фильмы халыҡ-ара кинофестивалдә еңеү яуланы.

Әмир Абдразаҡов исемендәге «Башҡортостан» киностудияһы төшөргән «Герой бейеүе» документаль фильмы Мәскәүҙә һәм Сочиҙа уҙған Владимир Меньшов исемендәге XXI «Бергә еңдек» халыҡ-ара кинофестивалендә юғары баһаға лайыҡ булды.

Кинокартина «Рәсәй халыҡтарының берҙәмлеге» темаһына иң яҡшы фильм» номинацияһында маҡтаулы диплом менән бүләкләнде.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, был документаль фильм Сибай концерт-театр берекмәһе артисы, талантлы бейеүсе Илнар Хәтмуллинға арналған. Егеткә 23 йәш кенә була — ул махсус хәрби операция биләмәһендә үҙенең хәрби бурысын үтәгәндә батырҙарса һәләк була. Өлөшләтә мобилизация башланғансы ул ансамблдең солисы, шулай уҡ репетитор вазифаһын башҡара. Уның ҡатыны һәм кескәй улы ҡалды. Сибайҙағы репетициялар залына яугир бейеүсенең исеме бирелгән. 

Был юғары награда — Ватаныбыҙҙы һаҡлап ҡорбан булған яҡташыбыҙҙың яҡты хәтеренә ҙур ихтирам билдәһе. Геройҙарыбыҙ иҫтәлеге мәңгелек!

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика