«Герой бейеүе» фильмы наградаға лайыҡ булды

МХО яугиренә арналған «Герой бейеүе» фильмы халыҡ-ара кинофестивалдә еңеү яуланы.
Әмир Абдразаҡов исемендәге «Башҡортостан» киностудияһы төшөргән «Герой бейеүе» документаль фильмы Мәскәүҙә һәм Сочиҙа уҙған Владимир Меньшов исемендәге XXI «Бергә еңдек» халыҡ-ара кинофестивалендә юғары баһаға лайыҡ булды.
Кинокартина «Рәсәй халыҡтарының берҙәмлеге» темаһына иң яҡшы фильм» номинацияһында маҡтаулы диплом менән бүләкләнде.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, был документаль фильм Сибай концерт-театр берекмәһе артисы, талантлы бейеүсе Илнар Хәтмуллинға арналған. Егеткә 23 йәш кенә була — ул махсус хәрби операция биләмәһендә үҙенең хәрби бурысын үтәгәндә батырҙарса һәләк була. Өлөшләтә мобилизация башланғансы ул ансамблдең солисы, шулай уҡ репетитор вазифаһын башҡара. Уның ҡатыны һәм кескәй улы ҡалды. Сибайҙағы репетициялар залына яугир бейеүсенең исеме бирелгән.
Был юғары награда — Ватаныбыҙҙы һаҡлап ҡорбан булған яҡташыбыҙҙың яҡты хәтеренә ҙур ихтирам билдәһе. Геройҙарыбыҙ иҫтәлеге мәңгелек!