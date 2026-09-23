Рәсәй Геройы Тамерлан Илһамов – беҙҙең йөрәктә

Әбйәлил районы Асҡар ауылындағы "Батыр" физкультура-һауыҡтырыу комплексы хәҙер Рәсәй Федерацияһы Геройы Тамерлан Илһамов исеме йөрөтә. Яңыраҡ унда Рәсәй Геройы Т. А. Илһамовтың иҫтәлегенә хәрби көрәш буйынса “Комбат” асыҡ республика турниры үтте.
Ярышта Әбйәлил, Хәйбулла, Бөрйән, Учалы райондары һәм Магнитогорск ҡалаһы спортсылары көс һынашты. Геройҙың әсәһе Айгөл Милләт ҡыҙы һәм атаһы Айсар Әнүәр улы еңеүселәргә премия һәм рәхмәт хаттары тапшырҙы.
Асҡарҙағы Дан аллеяһында иҫтә ҡалырлыҡ тантаналы ваҡиға — ҡыҙыл имән ағастары ултыртыу ҙа Герой исеме менән бәйле. Был изге эшкә Рәсәй Геройы Тамерлан Илһамов исемендәге отряд тәрбиәләнеүселәре йәлеп ителгән. Сарала район башлығы Айрат Әминев, социаль мәсьәләләр буйынса урынбаҫары Таңһылыу Мостафина, Рәсәй Геройы Тамерлан Илһамовтың әсәһе Айгөл Милләт ҡыҙы, атаһы Айсар Әнүәр улы, балалар баҡсаһы мөдире Алһыу Хәлилова һәм мәктәп урмансылығы вәкилдәре ҡатнашҡан.
Рәсәй Геройы Тамерлан Айсар улы Илһамовтың исемен һәм хәтерен һаҡлау, мәңгеләштереү йәһәтенән яҡташтары һәм яҡындары күп көс һала. Тыуған илебеҙ өсөн йәнен фиҙа ҡылған батыр егет бәләкәйҙән яугирлек юлын һайлай. 2022 йылдың йәйендә уның расчеты дошман менән тигеҙ булмаған ҡаты алышта ҡатнаша. Егеттәр дошмандың туғыҙ ракетаһын юҡ итә. Тамерлан хәрби бурысына һәм яуҙаштарына тоғро ҡалып, ҡаһармандарса һәләк була. Үлгәндән һуң уға Рәсәй Геройы исеме бирелә.
Ысын батырҙарҙы, көрәшселәрҙе тәрбиәләүсе комплекс уның исемен алыуы – үҙе бер ғорурлыҡ.
Гөлназ ҠОТОЕВА.