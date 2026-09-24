Һәр ветеран иғтибар һәм хөрмәткә лайыҡ

Үҙенең һаулығын, ваҡытын, ғүмерен Ватанды һаҡлауға биргән һуғыш ветерандары хеҙмәте йәмғиәттә дөрөҫ һәм ғәҙел баһаланырға тейеш. Был хөрмәт геройҙарға наградалар тапшырыуҙы ғына аңлатмай, ә уларға һәм ғаиләләренә даими иғтибар, ярҙам күрһәтеү – йәмғиәттең һәм дәүләттең хәрби ветерандар алдындағы оҙайлы бурысы.
“Ватанды яҡлаусылар” фонды тап ошо ҡоласлы эштәрҙең эсендә йөҙөп йөрөп эшләй, социаль яҡлау мәсьәләләрен хәл итеүҙән тыш, һәр геройҙың тыныс тормошта үҙ урынын табыуына ярҙам итә.
Спорт – ошоға алып барыусы ҡеүәтле ысулдарҙың береһе. Спорт дисциплинанан тыш, тән аша йәнде дауалай, ауыр саҡта терәк була. Спорт – көстө, ә Фонд мөмкинлектәрҙе кире ҡайтара.
Махсус хәрби операция ветераны Айгиз Сәйетбатталов “Ватанды яҡлаусылар” дәүләт фонды ярҙамында спорт протезы алып, спорт менән әүҙем шөғөлләнергә ҡарар иткән. Уның өсөн протез – ҡаршылыҡтарҙы еңеү ҡоралы. Уның рухи көсө, яҡшы кәйефе күптәр өсөн өлгө. Бындай ваҡиғалар ҡағиҙәнән иҫкәрмә генә булмаһын, ә нормаға әүерелһен өсөн Фонд бөтә тырышлығын һала.
Райондарҙа ветерандарҙы эшкә урынлаштырыу буйынса консультациялар ойоштороу, ғаиләләре тураһында хәстәрлек күреү, һорауҙарына яуап биреү – быларҙың барыһы ла бөгөн бик мөһим. Яңыраҡ Башҡортостанда инвалидлығы булған хәрби хәрәкәттәр ветерандары өсөн социаль хеҙмәттәр йыйылмаһы алыу тәртибе ябайлаштырылды. Хәҙер хәрби хеҙмәттән бушатылғандан йәки инвалилдыҡ тәғәйенләнгәндән һуң өс ай дауамында ғариза бирергә була – льготаларҙан киләһе айҙан уҡ файҙаланырға мөмкин. Хеҙмәттәр йыйылмаһына дарыуҙар, шифахана-курортта дауаланыу, ҡала яны электричкаларында бушлай йөрөү инә.
Райондарҙа юридик десант үткәрелеүе махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ҡағылған байтаҡ һорауҙарҙы хәл итергә ярҙам итә. Бер тәҙрә рәүешендә ойошторолған был механизм һөҙөмтәлелеген күрһәтте. Кешеләр шунда уҡ табип, нотариус, юристарҙан һәм хәрби комиссариат, социаль хеҙмәт белгестәренән яуап ала. Был ваҡытты, көстө һәм нервыларҙы һаҡлай, ти Фонд хеҙмәткәрҙәре. Киҫкен мәсьәләләр етерлек: хәбәрһеҙ юғалғандарҙы эҙләү, түләүҙәр, реабилитация, протездар, дауалау.
“Социаль координаторҙарға рәхмәтебеҙ ҙур, Ҡазанға ойошторолған ике көнлөк экскурсия беҙгә мәшәҡәттәребеҙҙән айырылып, яңы хис-тойғолар кисерергә мөмкинлек бирҙе. Хәүефләнеүҙәр, борсолоуҙар онотолоп торҙо, фекерҙәштәр менән һәр яҡлап аңлау һәм хәстәрлек тоябыҙ, бындай сәфәрҙәр берҙәмлекте нығыта, йәшәргә һәм артабан хәрәкәт итергә көс бирә”, – ти Дүртөйлө районынан яуҙа һәләк булған яугирҙең әсәһе.
Һәр ветеран менән айырым эш алып барыла. Фонд белгестәре яугирҙәрҙе һәр этапта оҙатып йөрөй. Техник средстволарға мохтаждарға айырыуса ҙур иғтибар бирелә, сөнки был туранан-тура тормош сифатына тәьҫир итә һәм әүҙем эшмәкәрлеккә юл аса.
Мәҫәлән, Өфө ҡалаһынан ветеран Иван Литвюнок следж-хоккей менән шөғөлләнеү өсөн комплект һәм экипировка алған. Ул – “Булат” командаһы ағзаһы. Фонд яугирҙең торлағын адаптацияларға ярҙам иткән, йәшәүгә уңайлыраҡ итеү өсөн яраҡлаштырған. Рузил Шәйеховҡа Фонд ярҙамында тапшырылған коляска йәшәү рәүешен үҙгәртергә булышасаҡ.
Социаль координаторҙар – көн һайын махсус хәрби операция ветерандарына һәм һәләк булған яугирҙәр ғаиләләренә ярҙам итеүсе, хәстәрлек күреүсе белгестәр. Уларҙың иңендә оло бурыс: документтар һәм льготалар рәсмиләштереүҙән алып психологик һәм юридик ярҙамға тиклемге мәсьәләләр.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, контракт төҙөү мәсьәләләре буйынса республика халҡы берҙәм 177 белешмә номеры буйынса, 122 йәки (347) 218-19-19-19 телефондары аша Ситуация үҙәгенә, “Минең документтарым” күп функциялы үҙәктең яҡындағы офисына мөрәжәғәт итә ала. Шулай уҡ һорауҙарға яуапты башбат.рф сайтында, контракт буйынса хәрби хеҙмәткә инергә теләүселәр өсөн һәм уларҙың ғаилә ағзаларына социаль ярҙам саралары тураһында "Телеграм"да мәғлүмәт таба алаһығыҙ. Башҡортостанда контракт буйынса хәрби хеҙмәткә саҡырыу дауам итә. Мобиль пункттар республиканың барлыҡ ҡала һәм райондарында эшләй.
Фото: “Ватанды яҡлаусылар” дәүләт фондының Башҡортостан филиалы сайтынан.