Яңы башланғыс тормошҡа ашһын

“Башҡортостан геройҙары” программаһы финалсыһы Олег Конев Стәрлетамаҡта тау саңғыһы комплексы проектын тәҡдим итте.
“Эшҡыуарлыҡ сәғәте”ндә махсус хәрби операция ветераны, ҡаланың МХО ветерандары ассоциацияһы рәйесе һәм “Башҡортостан геройҙары” республика кадрҙар программаһы финалсыһы Олег Конев башланғыс менән сығыш яһаны. Ул яңы төҙөлгән Йәйғорло биҫтәһендә йылдың һәр миҙгелендә спорт тауарҙарын прокатҡа биреү комплексын ойоштороу буйынса проектты тәҡдим итте.
Тюбинг, саңғы, сноуборд-парк һәм башҡаларҙы ваҡытлыса биреп торасаҡтар. Әгәр был комплекс төҙөлһә, ул республикала, һауа шарттарына ҡарамай, йыл әйләнәһенә эшләгән беренсе объект буласаҡ.
Сығанаҡ, фотолар: Стәрлетамаҡ ҡала хакимиәте.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ