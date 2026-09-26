Башҡортостан
+12 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
26 Сентября , 07:00

Яңы башланғыс тормошҡа ашһын

Стәрлетамаҡта “Эшҡыуарлыҡ сәғәте”ндә махсус хәрби операция ветераны, ҡаланың МХО ветерандары ассоциацияһы рәйесе һәм “Башҡортостан геройҙары” республика кадрҙар программаһы финалсыһы Олег Конев тәҡдим менән сығыш яһаны.

Яңы башланғыс тормошҡа ашһынЯңы башланғыс тормошҡа ашһын
Яңы башланғыс тормошҡа ашһын

“Башҡортостан геройҙары” программаһы финалсыһы Олег Конев Стәрлетамаҡта тау саңғыһы комплексы проектын тәҡдим итте.

“Эшҡыуарлыҡ сәғәте”ндә махсус хәрби операция ветераны, ҡаланың МХО ветерандары ассоциацияһы рәйесе һәм “Башҡортостан геройҙары” республика кадрҙар программаһы финалсыһы Олег Конев башланғыс менән сығыш яһаны. Ул яңы төҙөлгән Йәйғорло биҫтәһендә йылдың һәр миҙгелендә спорт тауарҙарын прокатҡа биреү комплексын ойоштороу буйынса проектты тәҡдим итте.

Тюбинг, саңғы, сноуборд-парк һәм башҡаларҙы ваҡытлыса биреп торасаҡтар. Әгәр был комплекс төҙөлһә, ул республикала, һауа шарттарына ҡарамай, йыл әйләнәһенә эшләгән беренсе объект буласаҡ.

 

Сығанаҡ, фотолар: Стәрлетамаҡ ҡала хакимиәте.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ

 

Яңы башланғыс тормошҡа ашһын
Яңы башланғыс тормошҡа ашһын
Яңы башланғыс тормошҡа ашһын
Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика