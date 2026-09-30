Башҡортостанда яугирҙәргә һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам саралары арта бара

Башҡортостанда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың, ветерандарҙың һәм уларҙың ғаилә ағзаларының йәшәйешен яҡшыртыу йәһәтенән ғәйәт ҙур эш алып барыла һәм етди саралар күрелә. Республикала ярҙам саралары даими киңәйтелә. Бөгөн республикала 60-тан ашыу ярҙам сараһы ғәмәлдә. Мәҫәлән, махсус операцияла ҡатнашыусыларҙың балалары түңәрәктәрҙә һәм балалар баҡсаларында бушлай шөғөлләнә, ә мәктәп уҡыусылары һәм колледж студенттары бушлай туҡланыу һәм юл йөрөү менән тәьмин ителгән. 2025 йылдан алып МХО-ла ҡатнашыусыларға ауыл хужалығында эшҡыуарлыҡ башлау өсөн гранттар алыу мөмкинлеге булдырылды. Һыйыр малы үрсетеү йүнәлешендә гранттың күләме 7 миллион һумға тиклем, башҡа йүнәлештәр буйынса 5 миллион һумға тиклем тәшкил итә.
Яугирҙәрҙең ғаиләләренә адреслы ярҙам күрһәтеүгә айырыуса ҙур иғтибар бүленә. Бөгөн республиканың 27 районында һәм ҡалаһында махсус үҙәктәр эшләй, йәнә 36 муниципалитта ошондай үҙәктәрҙе асыу планлаштырыла.
– Беҙҙең алғы һыҙыҡтағы егеттәр ғаиләләренең бер нәмәгә лә мохтаж булмауына ышанырға тейеш. МХО-ла яҡындарын юғалтҡандар беҙҙең һәр ваҡыт улар менән бергә булыуыбыҙҙы, уларҙы ҡайғы-хәсрәттә яңғыҙ ҡалдырмаясағыбыҙҙы белергә тейеш. Ә өйөнә ҡайтҡандарға тыныс тормошҡа яраҡлашырға ярҙам итәсәкбеҙ. Был – беҙҙең төп бурыс, — тип билдәләне Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров.
МХО-нан ҡайтҡан яугирҙәрҙе эшкә урынлаштырыу, һөнәри йүнәлеш биреү һәм яңынан уҡытыу буйынса ла эш дауам итә. Радий Хәбиров ветерандарҙы тыныс тормошҡа яраҡлаштырыуҙың мөһимлеген билдәләне. «Беҙҙең яугирҙәр араһында аҡыллы кешеләр күп. Уларҙы дәүләт власы структураһына яйлап индерергә, кадрҙар резервы итеп ҡарарға кәрәк», — тип белдерҙе республика Башлығы.
Сығанаҡ: "Башинформ" агентлығы.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.