Белорет егете бала саҡ хыялын тормошҡа ашыра

Егет, бала саҡтан автомат тотоп, ил һаҡлаусы булырға хыяллана. Был турала ул бер кемгә лә һөйләмәй, сөнки был хыялды йөрәгенең иң түрендә йәшереп тота.
“Прибой” ваҡытлы хәрби хеҙмәтте Тамбов ҡалаһындағы Рәсәй Федерацияһы Ҡораллы көстәренең радиоэлектрон көрәш ғәскәрҙәр полкында үтә. Бында ул һауанан күҙәтеү постында тора, тәжрибә һәм белем туплай. Хеҙмәт осоронда ул армия тормошоноң нескәлектәренә һәм хәрби юлдың үҙенеке икәнлегенә төшөнә. Шуға күрә, демобилизациянан һуң оҙаҡ уйлап тормай, килешеү буйынса хеҙмәткә ҡалырға ҡарар итә.
Хәрби хеҙмәттән һуң яҡташыбыҙҙы радиоэлектрон көрәш ғәскәрҙәренә, данлыҡлы герой-ҡала Севастополгә, Ҡырымдың ярымутрауына ебәрәләр. Әле “Прибой” Ҡара диңгеҙ флоты полкында Мобиль атыу төркөмө командиры вазифаһын биләй. Уның бурысы — Ҡырым ярҙарын дошмандың пилотһыҙ осоу аппараттарынан һаҡлау. Был еңел эш түгел: командир өсөн теорияны ғына белеү етмәй. “Прибой”ға тәүге ваҡытта ауыр булһа ла, ул үҙ фекерендә ныҡлы тора һәм эшен дөрөҫ башҡара.
— Һәр яугир кеүек үк тыуған йортомдо, ата-әсәйемде һағынам. Ләкин иптәштәрем менән берлектә алып барған көндәлек фиҙакәр хеҙмәтебеҙ тыныслыҡты, шулай уҡ уның алыҫтағы туғандарыбыҙҙың именлеге өсөн яуаплы икәнебеҙҙе аңлайбыҙ, — ти “Прибой”, — үҙебеҙҙең изге бурысыбыҙҙы намыҫлы үтәйбеҙ, сөнки Тыуған илде һаҡлау — ир-егеттең иң төп бурыстарының береһе.
Пилотһыҙ осоу аппараттары батальонында хеҙмәт итергә теләүселәр үҙҙәренең һорауҙары менән Өфө ҡалаһы, Октябрь Революцияһы урамы, 3-сө йорт адресы буйынса мөрәжәғәт итә ала. Телефондар: +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.
Фото: ria.ru