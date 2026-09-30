Уҡыусылар батыр яҡташы менән осрашҡан

Салауат районының Мәсетле ауылы мәктәбендә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы “Маэстро” позывнойлы яугир менән осрашыу уҙған. Ул үҙ ваҡытында ошо мәктәпте тамамлаған. Сара тураһында район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте хәбәр итә.
Ҡунаҡ уҡыусыларға мәктәп йылдары, тормошо, Ватанға хеҙмәт юлы тураһында бәйән иткән. Һөйләшеүҙә балалар ҙа ихлас ҡатнашҡан, яугир ағайҙарына һорауҙар биргән, тәьҫораттары менән уртаҡлашҡан. Йылы, эстәлекле осрашыуҙан барыһы ла бик ҡәнәғәт ҡалған. Сара аҙағында уҡыусылар яугиргә үҙҙәре эшләгән әйберҙәрҙе бүләк иткән.
Батыр замандаштарыбыҙ менән күрешергә, аралашырға, уларҙы яҡынданыраҡ белергә ярҙам иткән бындай осрашыуҙар балалар күңелендә хөрмәт, яуаплылыҡ тойғолары уята, Ватанға һөйөүҙе арттыра, тип инана остаздары. Әлеге саралар ошондай тәрбиәүи яғы менән дә бик мөһим.
Фото: admmaloyaz.bashkortostan.ru