Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
30 Сентября , 08:00

Уҡыусылар батыр яҡташы менән осрашҡан

Салауат районының Мәсетле ауылы мәктәбендә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы “Маэстро” позывнойлы яугир менән осрашыу уҙған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Уҡыусылар батыр яҡташы менән осрашҡанУҡыусылар батыр яҡташы менән осрашҡан
Уҡыусылар батыр яҡташы менән осрашҡан

Салауат районының Мәсетле ауылы мәктәбендә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы “Маэстро” позывнойлы яугир менән осрашыу уҙған. Ул үҙ ваҡытында ошо мәктәпте тамамлаған. Сара тураһында район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте хәбәр итә.

Ҡунаҡ уҡыусыларға мәктәп йылдары, тормошо, Ватанға хеҙмәт юлы тураһында бәйән иткән. Һөйләшеүҙә балалар ҙа ихлас ҡатнашҡан, яугир ағайҙарына һорауҙар биргән, тәьҫораттары менән уртаҡлашҡан. Йылы, эстәлекле осрашыуҙан барыһы ла бик ҡәнәғәт ҡалған. Сара аҙағында уҡыусылар яугиргә үҙҙәре эшләгән әйберҙәрҙе бүләк иткән.

Батыр замандаштарыбыҙ менән күрешергә, аралашырға, уларҙы яҡынданыраҡ белергә ярҙам иткән бындай осрашыуҙар балалар күңелендә хөрмәт, яуаплылыҡ тойғолары уята, Ватанға һөйөүҙе арттыра, тип инана остаздары. Әлеге саралар ошондай тәрбиәүи яғы менән дә бик мөһим.

Фото: admmaloyaz.bashkortostan.ru

 

Уҡыусылар батыр яҡташы менән осрашҡан
Уҡыусылар батыр яҡташы менән осрашҡан
Уҡыусылар батыр яҡташы менән осрашҡан
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика