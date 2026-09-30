Яугир атаһы “буржуйка” әҙерләп оҙатты

Яңауыл районының Байғужа ауылы биләмәһе башлығы Зөфәр Вәлиев социаль селтәрҙәге битендә яҡташтарының яугирҙәргә ярҙам итеүе тураһында яҙҙы, яңылыҡтары менән уртаҡлашты.
Етәксе Ураҡай ауылында йәшәгән Роберт Низамовтың үҙ ҡулдары менән яугирҙәребеҙгә “буржуйка” мейесе эшләүен белдергән. Атайҙың улы махсус хәрби операцияла хәрби бурысын үтәгәндә һәләк булған. Хәҙер ул алғы һыҙыҡтағы егеттәргә ярҙам ҡулын һуҙа. Мейесте оҙатыр алдынан уның ялан шарттарында ышаныслы һәм хәүефһеҙ булыуын тикшергәндәр.
“Мейестәге ут-ялҡын яҡташтарыбыҙҙы йылытыуҙан тыш, тылда уларҙы иҫкә төшөрөүҙәрен, яратыуҙарын һәм еңеү менән көтөүҙәрен хәтерҙәренә төшөрөп торһон”, – ти батырҙың атаһы Роберт Рәҡип улы.
Зөфәр Вәлиев фотоһы.