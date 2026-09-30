Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
30 Сентября , 13:15

Яугир атаһы “буржуйка” әҙерләп оҙатты

 Уның улы махсус хәрби операцияла хәрби бурысын үтәгәндә һәләк булған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Яугир атаһы “буржуйка” әҙерләп оҙаттыЯугир атаһы “буржуйка” әҙерләп оҙатты
Яугир атаһы “буржуйка” әҙерләп оҙатты

Яңауыл районының Байғужа ауылы биләмәһе башлығы Зөфәр Вәлиев социаль селтәрҙәге битендә яҡташтарының яугирҙәргә ярҙам итеүе тураһында яҙҙы, яңылыҡтары менән уртаҡлашты.

Етәксе Ураҡай ауылында йәшәгән Роберт Низамовтың үҙ ҡулдары менән яугирҙәребеҙгә “буржуйка” мейесе  эшләүен белдергән. Атайҙың улы махсус хәрби операцияла хәрби бурысын үтәгәндә һәләк булған. Хәҙер ул алғы һыҙыҡтағы егеттәргә ярҙам ҡулын һуҙа. Мейесте оҙатыр алдынан уның ялан шарттарында ышаныслы һәм хәүефһеҙ булыуын тикшергәндәр.

“Мейестәге ут-ялҡын яҡташтарыбыҙҙы  йылытыуҙан тыш, тылда уларҙы  иҫкә төшөрөүҙәрен, яратыуҙарын һәм еңеү менән көтөүҙәрен хәтерҙәренә төшөрөп торһон”, – ти батырҙың атаһы Роберт Рәҡип улы.

Зөфәр Вәлиев фотоһы.

Яугир атаһы “буржуйка” әҙерләп оҙатты
Яугир атаһы “буржуйка” әҙерләп оҙатты
Яугир атаһы “буржуйка” әҙерләп оҙатты
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика