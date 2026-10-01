Республика күген һаҡлайҙар

Виктор Л. Өфө заводтарының береһендә өлкән оператор булып эшләй. Бынан бер йыл тирәһе элек ул “БАРС” отрядында хеҙмәт итеүгә контракт төҙөгән һәм шунан алып республика күген дрондар хәүефенән аралауҙа ҡатнаша. Ул – мобиль ут төркөмө (МОГ) командиры. Резервсының ике айға һуҙылған хеҙмәте шундай уҡ ваҡытҡа ҡәҙимге эше, күнегелгән йәшәү тәртибе менән алмашына. “БАРС”ҡа килеүе, мөһим хеҙмәте үҙенсәлектәре, бурыстарҙы башҡарыу – әңгәмәсемдән ошолар тураһында ентеклерәк һөйләүен үтендем.
– Эшләп йөрөгән предприятиела дрондар һөжүменә ҡаршы тороу өсөн отряд төҙөлөүе һәм теләгәндәргә унда килергә мөмкин икәне тураһында хәбәр иттеләр. Был хаҡта белгәс, оҙаҡ уйламай, контракт төҙөргә, шул рәүешле дөйөм эшкә үҙ өлөшөмдө индерергә хәл иттем, – ти ул.
Контрактта хеҙмәт итеү шарттары асыҡ яҙылған. “Ике ай хеҙмәт менән ике ай предприятиела эшләү аралашып бара”, - тип аңлата “БАРС” хеҙмәткәре.
Әлбиттә, отрядҡа инергә теләгәндәрҙең һаулығы ныҡлап тикшерелә, психологик яҡтан әҙерлеккә ҙур иғтибар бирелә. Хеҙмәткә яраҡлы тип табылғандар артабан республиканан ситтә урынлашҡан полигонда әҙерлек үтә. Күнекмәләрҙе махсус хәрби операцияла ҡатнашыу тәжрибәһе булған, әҙерлекле инструкторҙар үткәрә.
“БАРС”та хеҙмәт итергә әҙерләнеүселәр дрондарға ҡаршы ҡулланылған ҡорал менән эш итергә, тәүге ярҙам күрһәтергә, элемтә булдырырға, саперлыҡҡа өйрәнә, тактик әҙерлек ала. “Һәр яңы әҙерлек осоронда ҡорал төрҙәре лә арта бара. Тәүге әҙерлек барышында автоматта өйрәнһәк, хәҙер инде ҡоралдың алты-ете төрө бар”, – тип асыҡлай әңгәмәсем.
Әҙерлек үткән мобиль ут төркөмдәре – ул командирҙан, водителдән, атыусынан һәм уның ярҙамсыһынан тора – Өфөгә, предприятиеға ҡайта һәм хеҙмәт бурыстарын атҡарыуға йәлеп ителә. Резервсылар өсөн предприятиела казармалар булдырылған, унда йәшәү өсөн бөтә уңайлы шарттар ҙа бар.
Ике ай дауамында төркөмдәр бер ҡайҙа ла ситкә сыҡмай, тик казармала йәшәй һәм хәүеф иғлан ителеү менән, етеҙ генә йыйынып, урынға сыға. Һәр мобиль төркөм үҙенә бүленгән участкала күҙәтеү алып бара.
Хеҙмәт итеү – тик Башҡортостанда ғына, был турала контрактта ап-асыҡ яҙылған, ти әңгәмәсем. “Мин етәкләгән төркөмдә лә, башҡаларҙа ла ике айлыҡ дежурлыҡ осоро тамамланғас, махсус хәрби операцияға китергә теләк белдереүселәр булды. Бының өсөн уларға башта “БАРС” буйынса контрактты өҙөргә, унан яңыны, махсус хәрби операцияла ҡатнашыуға төҙөргә кәрәк ине”, – тип миҫал килтерә ул.
“БАРС”ҡа килергә теләүселәргә иң мөһим талап – психологик йәһәттән тотороҡлолоҡ”, – ти геройыбыҙ. Һәр яҡлап ныҡлы булған, етди хеҙмәткә әҙер ир-егеттәрҙе тап хәрби әҙерлек барышы асыҡлай.
Ил яҙмышы ирҙәр иңендә икәнен аңлаған, Ватан, халыҡ алдында яуаплылыҡ тойған ир-азаматтарҙың кемеһе – махсус хәрби операция биләмәһендә, кемеһе “БАРС” кеүек подразделениеларҙа хеҙмәт итә, илебеҙгә килгән һынауҙарҙы еңеүгә үҙ өлөшөн индерә. “БАРС”тар предприятиеларҙы һаҡлау аша йәмғиәтебеҙ тормошо өсөн мөһим булған иҡтисадтың тотороҡлолоғон хәстәрләүҙә ҡатнаша, дрондар һөжүмен кире ҡағыу кеүек мөһим бурысты атҡара. Шуға ла уның әһәмиәте ифрат ҙур.
Рәүилә Ғатауллина.
Фото: Үҙәк хәрби округтың матбуғат хеҙмәтенән.