Табиптар династияһы вәкиле

Өфөлә тыуып үҫкән Тимур Шәрипов, Башҡортостан дәүләт медицина университетында белем алғандан һуң, 2001 йылда Республика балалар клиник дауаханаһында педиатр, балалар хирургы булып эшләгән. Артабан ул ҡайтанан әҙерлек буйынса диплом алған һәм нурлы диагностикалау тармағында хеҙмәт юлын дауам иткән. Хәҙер Тимур Наил улы Ғ. Ҡыуатов исемендәге Республика клиник дауаханаһында эшләй. 2020 йылдың ғинуарынан ул – дауахананың рентген бүлексәһе етәксеһе. Әйткәндәй, уның ҡатыны, Миәкә районының Елдәр ауылы ҡыҙы Зөлфиә лә - медицина хеҙмәткәре. Ул башта – Өфөләге 17-се дауаханала, артабан Ғ. Ҡыуатов исемендәге Республика клиник дауаханаһының ҡабул итеү бүлексәһендә шәфҡәт туташы булып эшләй һәм 2015 йылда компьютер томографияһы бүлексәһенә күсә. Әле Зөлфиә Ринат ҡыҙы – рентген лаборанты.
Әйткәндәй, табиптың атаһы Наил Надир улы Шәрипов та ғүмерен медицинаға арнаған. “Башҡортостандың атҡаҙанған табибы” исеменә лайыҡ булған Наил Надир улы Республика клиник балалар дауаханаһнда хирург һәм эренле хирургия бүлексәһе мөдире булып эшләгән.
- Мин – табиптар династияһы вәкилемен. Атайым да, уның апаһы Рәшиҙә Надир ҡыҙы ла һаулыҡ һаҡлау тармағын һайлаған. Үкенескә ҡаршы, мин Донбасста саҡта ғәзиз атайымдың ғүмере өҙөлдө. Ә апайым оҙаҡ йылдар Өфө районында терапевт булып эшләне. Әле улым Булат Башҡортостан дәүләт медицина университетында белем ала. Ул да медицина юлын һайланы – минең юлымды дауам итәсәк. Булат киләсәктә онколог булып эшләргә уйлай, – тип һөйләне Тимур Наил улы.
Йөрәк ҡушыуы буйынса
Тимур Наил улы, махсус хәрби операция башланғас, еңеү яулауға үҙ өлөшөн индереү тураһында яна.
– 2022 йылда Красный Лучта томограф ҡуйҙылар. Дауаханабыҙҙан барған 1-се бригада госпиталь ойошторҙо. Был ваҡытта яу ҡаланан 10-15 километр арауыҡта бара ине. Алғы һыҙыҡ 30 – 40 километрға артҡа күскәс, “Известия” дауаханаһына компьютер томографы ҡуйылды. Беҙҙән Руслан Рим улы Ғәббәсов беренсе булып госпиталгә юлланды һәм алты ай буйы туҡтауһыҙ эшләне. Артабан эндокринолог, реаниматолог, рентгенолог, кардиолог, рентген лаборанты һәм башҡа белгестәр талап ителде, – тип һөйләне табип.
Тәүге тапҡыр Тимур Наил улы Луганскиға 2023 йылдың ноябрендә бара һәм өс айҙан ашыу, 2024 йылдың 1 мартына тиклем, эшләй. Ул 17-се бригадала белгес булараҡ ҡатнаша, ә 18-се һәм 19-сыһында етәксе була. Яҡташыбыҙ етәкселек иткән бригада – балалар хирургы, эндокринолог, неонатолог, реаниматолог, рентгенолог, педиатр, күҙ табибы һәм башҡалар урындағы халыҡҡа медицина ярҙамы күрһәтә. Улар шулай уҡ халыҡты диспансерлаштырыуға йәлеп итә, сөнки йылдар буйы табипҡа күренмәгәндәр, дауаланмағандар күп була.
Медицина хеҙмәткәрҙәре бригадаһы етәксеһе Тимур Наил улы Шәрипов һәм рентген-лаборант Зөлфиә Ринат ҡыҙы Әхмәрова әллә күпме кешегә ярҙам итә. Ирле-ҡатынлы табиптар, әллә күпме кешене ҡабул итеп, уларҙың сәләмәтлеген тикшерә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, күптәрҙә ҡаты сирҙәр, яман шеш осраҡтары асыҡлана һәм улар иҫәпкә ҡуйыла, дауалана. Һөҙөмтәлә республика табиптары урындағы халыҡты амбулаторияла ҡабул итә, шул уҡ ваҡытта стационар дауалау ойошторола. Шуны билдәләргә кәрәк: Зөлфиә Ринат ҡыҙы ошонда тыуып үҫкән 23 йәшлек шәфҡәт туташын бер ай дауамында үҙенең һөнәр серҙәренә өйрәтеп ҡалдырыу бәхетенә өлгәшкән.
Республикабыҙҙың медицина белгестәре Луганскиҙа, урындағы халыҡты ҡабул итеү менән бер рәттән, яугирҙәргә медицина ярҙамын күрһәткән. Хәрби часть етәкселеге дауахана табиптарына мөрәжәғәт итеп, яугирҙәрҙе улар ҡулына тапшырған. Дауалау өсөн кәрәкле балалар һәм өлкәндәр өсөн ультратауышлы тикшереү аппараттары, ҡан, бәүел анализаторы, ЭКГ, табипҡа тиклемге тикшереү аппараттары һәм башҡа ҡормалдар, медицина кәрәк-яраҡтары менән республикабыҙ тейешле ҡорамалдар йәһәтенән ҙур ярҙам күрһәтә.
– Республика биргән “УАЗ” машинабыҙ бар ине. Унда медицина ҡорамалдарын тейәп сығып урындағы халыҡҡа медицина ярҙамы күрһәттек. Күптәрҙең кардиология, эндокринология, онкология, башҡа сирҙәр менән ауырыуы асыҡланды. Уларҙы иҫәпкә ҡуйҙыҡ. Кәрәк булған осраҡта сирлеләр Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау ойошмаларына оҙатылды, – тип һөйләне табип. – Беҙ алғы һыҙыҡҡа барманыҡ. Ғәҙәттә, унда хирургтар яралыларҙы дауалай, әммә яранан тыш, хәрбиҙәрҙең башҡа сирҙәре лә килеп сыға. Мәҫәлән, кемдеңдер йөрәге ауырта, кемдеңдер биле, эсе һәм башҡалар. Был ауырыуҙар хәрбиҙәргә һуғышырға ҡамасаулыҡ итә. Дауахана менән килешеү төҙөп, беҙ уларҙы дауаланыҡ. Һалдаттар беҙҙә медицина тикшереүе үтеп, дарыуҙар тәғәйенләгәндән һуң хәрби фельдшер оҙатыуында йәнә алғы һыҙыҡҡа китә. Әлбиттә, талап ителгән осраҡта дауаханаға ла һалып дауалау курсы үткәрҙек.
Тимур Шәрипов урында йәшәүселәрҙе табип-рентгенолог сифатында ҡабул итә, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙы дауалай һәм Рәсәйҙең яңы биләмәләренә гуманитар ярҙам илтә. Быларҙың барыһы өсөн дә ул 2025 йылдың июнендә Рәсәй Президенты Владимир Путин Указы менән Лука Крымский миҙалына лайыҡ булды. Быйыл Тимур Шәрипов Бөтә Рәсәй “Йылдың иң яҡшы табибы” конкурсының республика этабында диагностика тикшереүҙәре буйынса иң яҡшы табип тип танылды.
Фото: Тимур Шәриповтың шәхси архивынан.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!