Башҡортостан
+3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
4 Октября , 03:15

Республикабыҙҙан ике вәкил ҡатнаша

Был йыйындар Владивостокта Рәсәй Хөкүмәте рәйесе урынбаҫары – Алыҫ Көнсығыш федераль округындағы Тулы хоҡуҡлы вәкиле Юрий Тутнев башланғысы менән ойошторола. Тулыраҡ - сайтта:

Добавить в предпочтительные источники Google
Республикабыҙҙан ике вәкил ҡатнашаРеспубликабыҙҙан ике вәкил ҡатнаша
Республикабыҙҙан ике вәкил ҡатнаша

Владивостоктағы Алыҫ Көнсығыш университетында Махсус хәрби операция ветерандары ассоциацияһының Бөтә Рәсәй йыйындарында илдең 200-ҙән ашыу махсус хәрби операция ветераны ҡатнаша. Улар төп мәсьәләләрҙе, шулай уҡ Ватан һаҡсылары иҫтәлеген мәңгеләштереү тураһында һөйләшә. Ә ассоциацияның үҙенә 40 меңдн ашыу вәкил ҡарай. Иҫтәлеккә арналған сессия Тыуған илебеҙ өсөн ғүмерен аямаған яугирҙәрҙе бер минутҡа тын ҡалып хәтергә алыуҙан башланды.

Башҡортостан исеменән республиканың Махсус хәрби операция ветерандары ассоциацияһы рәйесе Оскар Ситдиҡов, “Башҡортостан геройҙары” кадрҙар программаһы финалисы Павел Ярмоленко сығыш яһаны. Был йыйындар Владивостокта Рәсәй Хөкүмәте рәйесе урынбаҫары – Алыҫ Көнсығыш федераль округындағы Тулы хоҡуҡлы вәкиле Юрий Тутнев башланғысы менән ойошторола.

Павел Ярмоленко – махсус тәғәйенләнешле эске ғәскәрҙәр һәм махсус хәрби операция ветераны. Демобилизацияланғандан һуң ул махсус хәрби операция ветерандарының “Барс” йәмәғәт ойошмаһын ойошторған.

Фото: “Юшатыр” гәзитенән.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика