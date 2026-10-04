Республикабыҙҙан ике вәкил ҡатнаша

Владивостоктағы Алыҫ Көнсығыш университетында Махсус хәрби операция ветерандары ассоциацияһының Бөтә Рәсәй йыйындарында илдең 200-ҙән ашыу махсус хәрби операция ветераны ҡатнаша. Улар төп мәсьәләләрҙе, шулай уҡ Ватан һаҡсылары иҫтәлеген мәңгеләштереү тураһында һөйләшә. Ә ассоциацияның үҙенә 40 меңдн ашыу вәкил ҡарай. Иҫтәлеккә арналған сессия Тыуған илебеҙ өсөн ғүмерен аямаған яугирҙәрҙе бер минутҡа тын ҡалып хәтергә алыуҙан башланды.
Башҡортостан исеменән республиканың Махсус хәрби операция ветерандары ассоциацияһы рәйесе Оскар Ситдиҡов, “Башҡортостан геройҙары” кадрҙар программаһы финалисы Павел Ярмоленко сығыш яһаны. Был йыйындар Владивостокта Рәсәй Хөкүмәте рәйесе урынбаҫары – Алыҫ Көнсығыш федераль округындағы Тулы хоҡуҡлы вәкиле Юрий Тутнев башланғысы менән ойошторола.
Павел Ярмоленко – махсус тәғәйенләнешле эске ғәскәрҙәр һәм махсус хәрби операция ветераны. Демобилизацияланғандан һуң ул махсус хәрби операция ветерандарының “Барс” йәмәғәт ойошмаһын ойошторған.
Фото: “Юшатыр” гәзитенән.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!