Район башлығы яугир менән осрашты

Тәтешле районы хакимиәте башлығы үҙенең “Бәйләнештә”ге сәхифәһендә махсус хәрби операция биләмәһенән ваҡытлыса ялға ҡайтҡан яугир менән осрашыуы хаҡында хәбәр итә.
“Беҙҙең яҡташ, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы “Солтан” позывнойлы яугир тыуған ауылын өйөнән йыраҡта ла күңелендә йөрөт!. Ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡанында ул миңә ауылдаштары шүлгәндәрҙең һорауы буйынса мөрәжәғәт итте. Шүлгән ауылы халҡын Нагорная урамындағы юлды ремонтлау мәсьәләһе борсой.
Осрашыу барышында беҙ фронт һыҙығындағы хәлдәрҙе лә, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә мөмкин булған ярҙам сараларын да тикшерҙек.
Мин тейешле ведомстволарға күтәрелгән мәсьәлә буйынса эшләргә ҡуштым.
Бурысына бирелгәнлеге, тыуған яғы өсөн тәрән хәстәрлеге өсөн "Солтан"ға рәхмәт белдерәм. Беҙ үҙебеҙҙең яҡлаусылар менән ғорурланабыҙ. Беҙ һинең өйгә Еңеү менән ҡайтыуыңды көтәбеҙ!” - тип яҙған район башлығы.
Сығанаҡ һәм фото: Денис Солтановтың “Бәйләнештә”ге сәхифәһенән.