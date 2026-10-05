Башҡортостан
+2 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
5 Октября , 06:45

Район башлығы яугир менән осрашты

“Солтан” позывнойлы яугир ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡанда ауылдаштарын борсоған һорау менән хакимиәткә мөрәжәғәт иткән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Район башлығы яугир менән осраштыРайон башлығы яугир менән осрашты
Район башлығы яугир менән осрашты

Тәтешле районы хакимиәте башлығы үҙенең “Бәйләнештә”ге сәхифәһендә махсус хәрби операция биләмәһенән ваҡытлыса ялға ҡайтҡан яугир менән осрашыуы хаҡында хәбәр итә.

“Беҙҙең яҡташ, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы “Солтан” позывнойлы яугир тыуған ауылын өйөнән йыраҡта ла күңелендә йөрөт!. Ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡанында ул миңә ауылдаштары шүлгәндәрҙең һорауы буйынса мөрәжәғәт итте. Шүлгән ауылы халҡын Нагорная урамындағы юлды ремонтлау мәсьәләһе борсой.

Осрашыу барышында беҙ фронт һыҙығындағы хәлдәрҙе лә, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә мөмкин булған ярҙам сараларын да тикшерҙек.

Мин тейешле ведомстволарға күтәрелгән мәсьәлә буйынса эшләргә ҡуштым.

Бурысына бирелгәнлеге, тыуған яғы өсөн тәрән хәстәрлеге өсөн "Солтан"ға рәхмәт белдерәм. Беҙ үҙебеҙҙең яҡлаусылар менән ғорурланабыҙ. Беҙ һинең өйгә Еңеү менән ҡайтыуыңды көтәбеҙ!” - тип яҙған район башлығы.

 

Сығанаҡ һәм фото: Денис Солтановтың “Бәйләнештә”ге сәхифәһенән.

 

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика