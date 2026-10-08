Колледж студенттары Донбассты һаҡлаусы менән осрашты

Өфө элемтә колледжында хәрби хәрәкәттәр ветераны, 2015 йылдан алып Донбассты һаҡлауҙа ҡатнашҡан, үҙ теләге менән махсус хәрби операцияла Ватан мәнфәғәттәрен яҡлаған яугир Федор Садовников менән осрашыу үткән. “Геройҙар менән диалогтар” проектына ярашлы ойошторолған сара хаҡында БР Йәмәғәт палатаһының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә. Осрашыуҙы ойошманың мәғариф буйынса комиссияһы рәйесе Марина Таран алып барған.
Өфө радиоэлектроника, телекоммуникациялар һәм хәүефһеҙлек колледжында үткән сарала 100-ҙән ашыу беренсе курс студенты ҡатнашҡан. Егет һәм ҡыҙҙар ҡыйыу яугирҙең тормош юлы, уның шәхесен формалаштырыуға нимәләрҙең йоғонто яһауы тураһында һорашҡан, Ватанға һөйөүҙең ҡайҙан башланыуы хаҡында фекер алышҡан, үҙҙәрен ҡыҙыҡһындырған башҡа һорауҙарҙы биргән. “Мине бигерәк тә йәштәрҙең: "Яугирҙәребеҙгә хәҙерҙән үк нисек ярҙам итә алабыҙ?”– тип һорағаны тулҡынландырҙы. Йәштәребеҙҙең битараф түгеллеген, дөйөм эшкә ҙур өлөш индерергә әҙер булыуын аңлау ҡыуаныслы", – тип билдәләй Марина Таран.
Мәғлүмәт: op.bashkortostan.ru/presscenter/news/853552/
Марина Таран фотолары.