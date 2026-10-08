Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
8 Октября , 12:00

Колледж студенттары Донбассты һаҡлаусы менән осрашты

Федор Садовников – хәрби хәрәкәттәр ветераны, 2015 йылдан Донбассты һаҡлауҙа ҡатнашҡан, үҙ теләге менән махсус хәрби операцияла Ватан мәнфәғәттәрен яҡлаған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Колледж студенттары Донбассты һаҡлаусы менән осраштыКолледж студенттары Донбассты һаҡлаусы менән осрашты
Колледж студенттары Донбассты һаҡлаусы менән осрашты

Өфө элемтә колледжында хәрби хәрәкәттәр ветераны, 2015 йылдан алып Донбассты һаҡлауҙа ҡатнашҡан, үҙ теләге менән махсус хәрби операцияла Ватан мәнфәғәттәрен яҡлаған яугир Федор Садовников менән осрашыу үткән. “Геройҙар менән диалогтар” проектына ярашлы ойошторолған сара хаҡында БР Йәмәғәт палатаһының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә. Осрашыуҙы ойошманың мәғариф буйынса комиссияһы рәйесе Марина Таран алып барған.

Өфө радиоэлектроника, телекоммуникациялар һәм хәүефһеҙлек колледжында үткән сарала 100-ҙән ашыу беренсе курс студенты ҡатнашҡан. Егет һәм ҡыҙҙар ҡыйыу яугирҙең тормош юлы, уның шәхесен формалаштырыуға нимәләрҙең йоғонто яһауы тураһында һорашҡан, Ватанға һөйөүҙең ҡайҙан башланыуы хаҡында фекер алышҡан, үҙҙәрен ҡыҙыҡһындырған башҡа һорауҙарҙы биргән. “Мине бигерәк тә йәштәрҙең: "Яугирҙәребеҙгә хәҙерҙән үк нисек ярҙам итә алабыҙ?”– тип һорағаны тулҡынландырҙы. Йәштәребеҙҙең битараф түгеллеген, дөйөм эшкә ҙур өлөш индерергә әҙер булыуын аңлау ҡыуаныслы", – тип билдәләй Марина Таран.

Мәғлүмәт: op.bashkortostan.ru/presscenter/news/853552/

Марина Таран фотолары.

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика