Башҡортостан
+4 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
9 Октября , 15:20

Үҙ автомобилдәрен яугирҙәргә оҙатҡандар

Заһиҙуллиндарҙың улдары – "Ваха" позывнойлы яугир – махсус операция башланғандан алып алғы һыҙыҡта. Икенсе машина "Абдулла" позывнойлы яугир өсөн.

Добавить в предпочтительные источники Google
Үҙ автомобилдәрен яугирҙәргә оҙатҡандарҮҙ автомобилдәрен яугирҙәргә оҙатҡандар
Үҙ автомобилдәрен яугирҙәргә оҙатҡандар

Баймаҡ районы Һаҡмар ауылынан Дилара һәм Шамил Заһиҙуллиндар махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар өсөн үҙҙәренең автомобилен бүләк иткән. Был транспорт алғы һыҙыҡҡа кәрәкле әйберҙәрҙе еткереүҙә һәм яралыларҙы эвакуациялауҙа ышаныслы ярҙамсы буласаҡ.
Заһиҙуллиндарҙың улдары – "Ваха" позывнойлы яугир – махсус операция башланғандан алып алғы һыҙыҡта. Уға һәм бөтә һалдаттарыбыҙға иҫән-һау тыуған яҡтарына әйләнеп ҡайтыуҙарын теләйбеҙ.

Шулай уҡ "Беҙ бергә" ирекмәндәр штабы Баймаҡтан Ғәлиевтәр ғаиләһенән "Абдулла" позывнойлы яугир өсөн машина һатып алған. Ул яҡын арала фронтҡа оҙатыласаҡ. Машина оҙаҡ һәм ышаныслы хеҙмәт итеп, егеттәребеҙгә хәрби бурыстарын үтәргә һәм имен-аман өйҙәренә ҡайтырға ярҙам итһен.
Абдуллаға һәм уның подразделениеһына уңыштар, ныҡлы рух һәм Еңеү менән тиҙерәк ҡайтыуҙарын теләп ҡалабыҙ.

Был машиналар - "Беҙ бергә" ирекмәндәр штабы фронтҡа ебәргән 9-сы һәм 10-сы транспорт. Ошо изге эштә ҡатнашҡан һәр кемгә ҙур рәхмәт!

Сығанаҡ: "Беҙ бергә" ирекмәндәр төркөмөнән.

Үҙ автомобилдәрен яугирҙәргә оҙатҡандар
Үҙ автомобилдәрен яугирҙәргә оҙатҡандар
Үҙ автомобилдәрен яугирҙәргә оҙатҡандар
Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика