Шланлы ауылының шәп ирекмәндәре

Республикабыҙҙың бихисап төбәктәрендәге кеүек Ауырғазы районының Шланлы ауылында ла изге күңелле ҡатын-ҡыҙҙар ирекмәнлек хәрәкәтенә ҡушылған. Был башланғысҡа йыл ярым самаһы элек тотонғандар. Көҙөн һәм ҡышын ирекмәндәр көн һайын тиерлек ауылдың мәҙәниәт йортона йыйыла. Яҙын һәм йәйен, йәғни баҡса, хужалыҡ эштәре осоронда, гүзәл заттар һирәгерәк осраша, әммә махсус хәрби операция яугирҙәренә ярҙам эшен бер ваҡытта ла туҡтатмай.
Бөгөн берҙәм командаға тупланған ирекмәндәрҙең иң әүҙемдәре – Елена Васильева, Вера Савельева, Надежда Григорьева, Любовь Антипова, Любовь Алексеева, Елена Андямова һәм Агрепина Семенова. Буш ваҡытына ҡарап, башҡалар ҙа ҡушыла, ир-егеттәр ҙә ихлас ярҙам итә. Ауыл старостаһы Петр Федоров – ойоштороу эштәрендә ҙур ярҙамсы. Уның аҙашы Петр Федоров менән Николай Артемьев маскировкалау селтәре үреү станогын ҡороуҙа булышлыҡ күрһәткән. Яугирҙәргә исемле посылкалар туплау, гуманитар ярҙам йыйыу эшенән ауыл халҡы һәм урындағы эшҡыуарҙар ҙа ситтә ҡалмай.
Ә инде үрҙә телгә алып үткән ете ханым МХО-ға ярҙам эшен үҙҙәренең күңел талабы, йөрәк ҡушыуы буйынса башҡарған изге бурыс тип һанай. Ошо йыл ярым ваҡыт эсендә Шланлы ирекмәндәре 100-гә яҡын маскировкалау селтәре үреп өлгөргән. Уларҙы йә район үҙәгендәге штабҡа алып барып тапшыралар, йә ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан егеттәр аша МХО биләмәһенә оҙаталар.
– Бергәләп башҡарғас, эш һис тә ҡарышмай. Беҙ бында бер-беребеҙ менән аралашабыҙ, ҡайһы саҡта йырҙар йырлап, болоҡһоп киткән күңелебеҙҙе күтәрәбеҙ, – ти Шланлы оҫтабикәләре.
“Селтәр үрергә өйрәнеү ауыр булманымы?” – тип ҡыҙыҡһынабыҙ апайҙарҙан. Ни тиһәң дә, барыһы ла байтаҡ ҡына олпат йәштәге ханымдар, күбеһе хаҡлы ялда. “Юҡ, бер ҙә генә ҡыйын булманы, шул тиклем тиҙ өйрәндек”, – тип яуапланы улар. Башҡарған эштәре, яңы шөғөлдәре хаҡында ихлас итеп һөйләне ирекмәндәр. Һәр яңы селтәр – ул ҡотҡарылған яугирҙәр ғүмере, имен ҡалған техника икәнен дә яҡшы аңлайҙар, шуға күрә донъя мәшәҡәттәренә ҡарамай, йыш йыйылырға тырышалар.
Көмөш ирекмән Елена Васильева менән аралашабыҙ. Уның тормош юлдашы Валерий Васильев, 2022 йылда үҙ теләге менән хәрби контракт төҙөп, МХО-ға юлланған. Ике йыл самаһы ил именлеге һағында булып, йәше оло булыу сәбәпле хәрби хеҙмәттән азат ителгән. “Иптәшем дә, ғаиләм дә ирекмәнлек менән шөғөлләнеүемде аңлап ҡарай, үҙҙәре лә төрлө яҡлап ярҙам итергә тырышып тора. Ғөмүмән, төркөмөбөҙҙәге ҡатын-ҡыҙҙарҙың барыһы ла яҡындарының терәк-таянысын тойоп эшләй”, – ти Елена Васильева.
Бөгөн ауыл мәҙәниәт йорто көмөш ирекмәндәр өсөн рухи көс туплау урынына әүрелгән, тиһәк тә арттырыу булмаҫ. Бында улар үҙ-ара аралашып, бер-береһен күтәрмәләүҙән тыш, үҙҙәренә яңы тормош мәғәнәһе һәм аралашыу даирәһе тапҡан.
Ауыр замандар һәр ваҡыт кешеләрҙең асылын асыҡ күрһәтә. Шланлы ирекмәндәре лә ошо изге башланғысҡа ҡушылып, үҙҙәренең ни тиклем хәстәрлекле, оло йөрәкле ҡатындар булыуын раҫланы. Уларға изге башланғыстарында уңыштар, именлек-һаулыҡ теләйбеҙ.
Гөлдәр ЯҠШЫҒОЛОВА фотолары.