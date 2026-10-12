“Чебурашка” ярҙамы ла һөйөндөрҙө" ”, ти “Гәрәй”

Яңыраҡ “Гәрәй” позывнойлы яугир тыуған яғында ҡыҫҡа ваҡытлы ялда булып, хеҙмәттәштәре янына кире ҡайтты. Ул отпускыла ваҡыт табып район гәзите редакцияһы хәбәрселәре менән осрашырға өлгөргән. Яугирҙең яҡташтарына рәхмәтен һеҙгә лә ишеттерергә теләйбеҙ.
“Мин беҙҙе йылытыусы мейестәр әҙерләгән “Ажур” цехы хеҙмәткәрҙәренә рәхмәтемде белдерәм. Айырыуса һыуыҡтар башланған осорҙа уларҙың беҙгә ни тиклем кәрәк икәнен аңлайһығыҙҙыр. “Геройҙар өсөн тегәбеҙ” ойошмаһы ҡул оҫталарының посылкаларын, күңел йылыһын һалып теккән кейемдәрен һәр саҡ көтөп алабыҙ. Улар тәнебеҙҙе генә түгел, йәнебеҙҙе лә йылыта.
Район китапханаһы ебәргән китаптар ҙа беҙгә ярҙам итә, айырыуса тыуған яҡ кешеләренә арналған баҫмалар. “Чебурашка” балалар баҡсаһы коллективы ла беҙҙе онотмай, уларҙың чебурашкалар рәүешендә эшләнгән тәм-томдары, әйберҙәре беҙҙең өсөн ҙур бүләк. Окоптарҙа ятҡан, алғы һыҙыҡта һуғышҡан һәр кем өсөн балаларҙың бүләктәре бик мөһим. Тимәк, беҙҙе иҫкә алалар, беҙҙе көтәләр“, – ти Яңауылдың батыр егете.
Яҡташыбыҙ хәрби бурысын артиллерия ғәскәрҙәрендә үтәй. “Гәрәй” әйтеүенсә, ул махсус хәрби операция зонаһына 2024 йылда дошман Курск өлкәһенә баҫып ингәндән һуң контракт төҙөргә ҡарар иткән. Шунан алып яҡташыбыҙ хәрби бурысын төрлө йүнәлештәрҙә намыҫ менән үтәй. Беҙ уға уңыштар, һаулыҡ теләйбеҙ.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, контракт төҙөү мәсьәләләре буйынса республика халҡы берҙәм 177 белешмә номеры буйынса, 122 йәки (347) 218-19-19-19 телефондары аша Ситуация үҙәгенә, “Минең документтарым” күп функциялы үҙәктең яҡындағы офисына мөрәжәғәт итә ала. Шулай уҡ һорауҙарға яуапты башбат.рф сайтында, контракт буйынса хәрби хеҙмәткә инергә теләүселәр өсөн һәм уларҙың ғаилә ағзаларына социаль ярҙам саралары тураһында "Телеграм"да мәғлүмәт таба алаһығыҙ. Башҡортостанда контракт буйынса хәрби хеҙмәткә саҡырыу дауам итә. Мобиль пункттар республиканың барлыҡ ҡала һәм райондарында эшләй.
Рөстәм Сангов фотоһы.