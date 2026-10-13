Күңеле хәрби тормошҡа тартыла

Әлеге ваҡытта барған махсус хәрби операция төрлө милләт кешеләрен берләштерҙе. Ҡыйыу йөрәкле ир-егеттәр ҡулына ҡорал алып, ил именлеге һағына баҫты, ә ҡала һәм ауылдарҙа меңәрләгән ирекмәндәр уларға ярҙам итеү хәрәкәтенә ҡушылды. Ауырғазы районының башлыса сыуаш халҡы йәшәгән Шланлы ауылына эш сәфәре барышында ла МХО батырҙары һәм уларға ихлас күңелдән ярҙам иткән ирекмәндәр менән таныштыҡ.
Яугир егеттәрҙең береһе Андрей Алексеев ошо ауылда тыуып үҫкән, Шланлы мәктәбендә белем алған. Бала саҡтан күңеле хәрби хеҙмәткә тартыла. Шуға күрә, 2004 йылда әрме бурысын тамамлағас, бер йылға контракт төҙөй. Артабан бер аҙ “гражданка”ла йәшәп, эшләп ала, ғаилә ҡора. Әммә егеттең күңел түрендәге хәрби булыу теләге һүнмәй ҙә, һүрелмәй ҙә һәм ул, 2014 йылда Оборона министрлығы менән яңынан контракт төҙөп, хәрби булып китә. Әлеге аҙымды ниндәй маҡсатта яһауын һорашҡас, Андрей былай тип яуапланы: “Был теләкте бер нисек тә аңлата алмайым, ул – үҙенән-үҙе армия тормошона тартып торған бер тойғо”.
2022 йылда уларҙың полкы тәүгеләрҙән булып махсус хәрби операция бурыстарын үтәүгә тотона. Март айында “Алексеич” яралана һәм дауаланып, тиҙ арала сафҡа баҫа. Шулай ҙа һуғыш – һуғыш инде, бындай шарттарҙа һәр секунд, минут һайын тигәндәй хәүеф һағалап ҡына тора. Быйылғы йылдың майында дошман дроны егеттең ҡулын ауыр яралай, анығыраҡ итеп әйткәндә, бер ҡулының бармаҡтарын өҙә. Андрейға госпиталдәрҙә, Симферополь, Баҡсаһарай дауаханаларында, артабан шифаханала һаулығын тергеҙергә тура килә. Беҙ барғанда ул йәрәхәтләнеүе һөҙөмтәһендә бирелгән ялда ине.
Шланлы егете Андрей Алексеевтың яуҙағы ҡаһарманлығы “Батырлыҡ өсөн”, икенсе дәрәжә “Ҡыйыулыҡ өсөн” миҙалдары менән билдәләнгән. Әммә ул үҙен әллә ниндәй ҙур батырлыҡтар яһаған яугир тип һанамай, “Мин үҙ теләгем менән хәрби юлды һайланым һәм һәр ваҡыт бурысымды лайыҡлы үтәргә тырыштым”, – тине ул.
Яугирҙең ышаныслы тылы – матур ғаиләһе бар. 2014 йылда Андрей хәрби юлды һайлағас, тормош юлдашы Ирина, балаларҙы алып, уның менән бергә юллана. МХО башланғас, “Алексеич” ғаиләһен тыуған яғына алып ҡайтыуҙы хуп күрә. Тормоштарының йәме һәм мәғәнәһе булып балалары Валерия, Сергей һәм Никита үҫә. Яугиргә ныҡлы һаулыҡ, ғаилә именлеге теләйбеҙ. Ә ул үҙе тиҙерәк тыныслыҡ урынлашып, барлыҡ иптәштәренең имен-һау тыуған яҡтарына ҡайтыуын күрергә хыялланыуы хаҡында әйтте. Беҙ ҙә был изге теләккә ҡушылабыҙ.
Г. Яҡшығолова фотоһы.