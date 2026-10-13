Ғүмерҙә бындай бүләк алғаным юҡ ине

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Рәсәй Геройы генерал Умарпаша Ханалиевҡа генерал Шайморатов орденын тапшырҙы. Төбәк етәксеһе уның махсус хәрби операция осоронда республиканың исемле подразделениеларын формалаштырыуҙа үҙ-ара килешеп эш итеүгә индергән өлөшөн юғары баһаланы.
– Был эштә беҙгә кәңәшсем Умарпаша Йосоп улы Ханалиев ярҙам итте. Бөтә республика исеменән һеҙгә рәхмәт белдерәм, сөнки ауыр ваҡытта бындай кешеләр эргәлә булыуы бик ҡәҙерле, – тине Радий Хәбиров.
3 октябрҙә Рәсәй Геройы үҙенең 75 йыллыҡ юбилейын билдәләгән, һәм был награда уның өсөн үҙенсәлекле бүләккә әйләнгән.
– Ғүмеремдә бындай бүләк алғаным юҡ ине. Республикаға һәм Рәсәйгә ҙур рәхмәт менән артабан хеҙмәт итергә әҙермен, – тине Умарпаша Ханалиев.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.