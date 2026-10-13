Башҡортостан
+21 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
13 Октября , 08:30

Ғүмерҙә бындай бүләк алғаным юҡ ине

Рәсәй Геройы Умарпаша Ханалиевҡа генерал Шайморатов ордены тапшырылды

Добавить в предпочтительные источники Google
Ғүмерҙә бындай бүләк алғаным юҡ инеҒүмерҙә бындай бүләк алғаным юҡ ине
Ғүмерҙә бындай бүләк алғаным юҡ ине

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Рәсәй Геройы генерал Умарпаша Ханалиевҡа генерал Шайморатов орденын тапшырҙы. Төбәк етәксеһе уның махсус хәрби операция осоронда республиканың исемле подразделениеларын формалаштырыуҙа үҙ-ара килешеп эш итеүгә индергән өлөшөн юғары баһаланы.

– Был эштә беҙгә кәңәшсем Умарпаша Йосоп улы Ханалиев ярҙам итте. Бөтә республика исеменән һеҙгә рәхмәт белдерәм, сөнки ауыр ваҡытта бындай кешеләр эргәлә булыуы бик ҡәҙерле, – тине Радий Хәбиров.

3 октябрҙә Рәсәй Геройы үҙенең 75 йыллыҡ юбилейын билдәләгән, һәм был награда уның өсөн үҙенсәлекле бүләккә әйләнгән.

– Ғүмеремдә бындай бүләк алғаным юҡ ине. Республикаға һәм Рәсәйгә ҙур рәхмәт менән артабан хеҙмәт итергә әҙермен, – тине Умарпаша Ханалиев.

Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика