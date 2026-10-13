Башҡортостанда ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальонына һайлап алыу дауам итә.
Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең биш төп өҫтөнлөгө:
- Хеҙмәт хәүефһеҙерәк, сөнки хәрби бәрелеш һыҙығынан алыҫта үтә.
- Контракт билдәле ваҡытҡа – бер йәки унан күберәк йылға төҙөлә. Ул тамамланғас, хәрби хеҙмәттән китергә йәки яңыһын төҙөргә мөмкин.
- Контрактта хәрби хеҙмәткәрҙе, уның ризалығынан тыш, БПЛА-ға идара итеүгә бәйле булмаған башҡа һөнәргә йәки икенсе төрҙәге ғәскәрҙәргә күсереп булмай тип яҙылған.
- Башҡа яугирҙәргә тәғәйен түләүҙәр, льготалар һәм социаль гарантиялар һаҡлана, әммә өҫтәмәләр ҙә бар. Студенттар контракт төҙөгән осраҡта академик отпуск алырға, ә хеҙмәттән һуң бюджет нигеҙендә (урындар булһа) уҡыуын дауам итергә хоҡуҡлы.
- Һөҙөмтәлелек өсөн өҫтәмә түләүҙәр ҡаралған. Дошмандың ҡорамалдарын ҡыйратҡан һөжүм итеүселәргә өҫтәмә рәүештә 50 000-дән 500 000 һумға тиклем аҡса бирелә.
Әгәр яңы подразделениеның бер өлөшө булырға ҡарар итһәгеҙ, Өфө ҡалаһы, Октябрь революцияһы урамы, 3-сө йорт адресы буйынса мөрәжәғәт итегеҙ. Һайлап алыу талаптары һәм хеҙмәт шарттары тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте иртәнге сәғәт 9.00-дән 18.00-гә тиклем +7 9959486541 телефоны буйынса батальон штабына шылтыратып белешергә мөмкин.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.