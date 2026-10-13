Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
13 Октября , 04:00

Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең биш төп өҫтөнлөгө

Башҡортостанда ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальонына һайлап алыу дауам итә

Добавить в предпочтительные источники Google
Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең биш төп өҫтөнлөгөПилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең биш төп өҫтөнлөгө
Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең биш төп өҫтөнлөгө

Башҡортостанда ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальонына һайлап алыу дауам итә.

Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең биш төп өҫтөнлөгө:  

  • Хеҙмәт хәүефһеҙерәк, сөнки хәрби бәрелеш һыҙығынан алыҫта үтә.
  • Контракт билдәле ваҡытҡа – бер йәки унан күберәк йылға төҙөлә. Ул тамамланғас, хәрби хеҙмәттән китергә йәки яңыһын төҙөргә мөмкин.
  • Контрактта хәрби хеҙмәткәрҙе, уның ризалығынан тыш, БПЛА-ға идара итеүгә бәйле булмаған башҡа һөнәргә йәки икенсе төрҙәге ғәскәрҙәргә күсереп булмай тип яҙылған.
  • Башҡа яугирҙәргә тәғәйен түләүҙәр, льготалар һәм социаль гарантиялар һаҡлана, әммә өҫтәмәләр ҙә бар. Студенттар контракт төҙөгән осраҡта академик отпуск алырға, ә хеҙмәттән һуң бюджет нигеҙендә (урындар булһа) уҡыуын дауам итергә хоҡуҡлы.
  • Һөҙөмтәлелек өсөн өҫтәмә түләүҙәр ҡаралған. Дошмандың ҡорамалдарын ҡыйратҡан һөжүм итеүселәргә өҫтәмә рәүештә 50 000-дән 500 000 һумға тиклем аҡса бирелә.

Әгәр яңы подразделениеның бер өлөшө булырға ҡарар итһәгеҙ, Өфө ҡалаһы, Октябрь революцияһы урамы, 3-сө йорт  адресы буйынса мөрәжәғәт итегеҙ. Һайлап алыу талаптары һәм хеҙмәт шарттары тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте иртәнге сәғәт 9.00-дән 18.00-гә тиклем +7 9959486541 телефоны буйынса батальон штабына шылтыратып белешергә мөмкин.  

Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы. 

 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика