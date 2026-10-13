Яугир әсәһе хәрби хеҙмәткә китте

Бүздәк районының Ҡыҫҡайылға ауылы фельдшеры Әлфиә Ғәлиуллина хәрби хеҙмәткә контракт төҙөгән. Утыҙ өс йыл ғүмерен медицинаға арнаған фельдшерҙың был ҡарары осраҡлы түгел, тармаҡта мул тәжрибәгә эйә булыу өҫтөнә әсәнең улы бөгөн алғы һыҙыҡта хеҙмәт итә, тип яҙа”Буздякские новости”.
Әлфиә Йылҡыбай ҡыҙы хеҙмәт юлын 1993 йылда башлай, “Акушерлыҡ эше” белгеслеге буйынса Өфө медицина училищеһын тамамлай. 2022 йылда Квалификация күтәреү үҙәгендә “Дауалау эше” буйынса әҙерлек үтә. Утыҙ йыл Бүздәк үҙәк район дауаханаһында эшләй. Ҡыҫҡайылға ауылы халҡы өсөн ул медицина хеҙмәткәре генә түгел, психолог та, кәңәшсе лә. Яугир әсәһе булараҡ, хәрби хеҙмәттең бөтә ауырлыҡтарын яҡшы күҙ алдына килтерә, уның өмөттәрен, хәстәрлектәрен уртаҡлашып йәшәй. Бөгөн Ватан һаҡсылары эргәһендә булыуҙы, яралыларға ярҙам итеүҙе, тәжрибәһен йәштәргә тапшырыуҙы үҙенең мөҡәддәс бурысы итеп иҫәпләй.
– Утыҙ йыллыҡ эш тәжрибәһе булған медицина хеҙмәткәренең МХО зонаһына китергә ҡарар итеүе – профессионалдың аңлы рәүештә һайлаған юлы. Һәр минуттың тормошҡа бәрәбәр булыу мөмкинлеге шарттарында фельдшерҙың тәжрибәһе бик мөһим, –тип билдәләне Бүздәк үҙәк район дауаханаһының баш табибы Александр Овчинников.
Хеҙмәттәштәре һәм ауылдаштары Әлфиә Йылҡыбай ҡыҙын ғорурлыҡ менән, уңыштар һәм тиҙерәк әйләнеп ҡайтыуын теләп, йылылыҡ менән оҙатты.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, контракт төҙөү мәсьәләләре буйынса республика халҡы берҙәм 177 белешмә номеры буйынса, 122 йәки (347) 218-19-19-19 телефондары аша Ситуация үҙәгенә, “Минең документтарым” күп функциялы үҙәктең яҡындағы офисына мөрәжәғәт итә ала. Шулай уҡ һорауҙарға яуапты башбат.рф сайтында, контракт буйынса хәрби хеҙмәткә инергә теләүселәр өсөн һәм уларҙың ғаилә ағзаларына социаль ярҙам саралары тураһында "Телеграм"да мәғлүмәт таба алаһығыҙ. Башҡортостанда контракт буйынса хәрби хеҙмәткә саҡырыу дауам итә. Мобиль пункттар республиканың барлыҡ ҡала һәм райондарында эшләй.
Фото:”Буздякские новости” гәзите сайтынан.