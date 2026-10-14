Дүрт йыл Донецкиҙың күк йөҙөн һаҡлай

Был күңелсәк, шаян Федоровка егетенә исемде хеҙмәттәштәре 2022 йылдың көҙөндә танышыу менән “йәбештергән”. “Тамада “ позывнойы уға һәр яҡлап килешә, кеше менән тиҙ уртаҡ тел таба, йылғыр, һәр кем күңеленә юл яра белә. Бәләкәйҙән компьютерҙа уйнап үҫә, программалар менән яҡшы таныш, иҫке комплекттарҙан яңыһын йыйырға һәләтле, джойстик менән оҫта идара итә, тип яҙа “Ашҡаҙар таңдары” яҡташтары тураһында. Тап ошо күнекмәләр артабанғы хәрби тормошонда хәл иткес роль уйнар, тип кем уйлаһын!
Иң ауыр мәлдәрҙә, ҡотолғоһоҙ тип тойолған осраҡтарҙа балалары, ғаиләһе, әсәһе хаҡына иҫән ҡалыу теләге, фәрештәләй уны һаҡлап, аяҡҡа баҫырға ярҙам итә. Тәүҙә пилотһыҙ осоу аппараттары операторы булып хеҙмәт итә, аҙаҡ элемтәсе, штурмлаусы була, хәҙер ул яңынан – тәжрибәле пилотһыҙ осоу операторы.
–Минең бурыс – көн дә һауаны разведкалау, артиллерияны һәм минометтарҙы корректировкалау, штурм барғанда һалдаттарҙы оҙата барыу, – ти “Тамада”.– Беҙ – командованиеның “күҙҙәре”. Бөтә мәғлүмәт “юғарыға” тапшырыла. Сменаһына 12 сәғәт буйы дисплейға ҡарап ултырабыҙ, шуға күҙҙәрҙең үткер булыуы кәрәк. Йәштәрҙе барыһына өйрәтәбеҙ, армия мәктәбен үтмәгәндәр ҙә бар. Һәр аппаратты кәрәгенсә әҙерләп, еренә еткергәндән һуң ғына һауаға осорабыҙ. Беҙгә хәҙер заманса камилләштерелгән дрондар килә, бик ҡиммәттәре бар, – ти яугир.
“Тамада” ның әйтеүенсә, операторҙарҙың эше бик яуаплы. Хеҙмәттәштәренең ғүмерен һаҡлап ҡалыу, үҙеңдең аппаратыңды ла юғалтмау өсөн реакцияның тиҙлеге үтә мөһим. Яугир үҙҙәренә посылкалар ебәргән ирекмәндәргә рәхмәтле. “Тәү сиратта иң тәмлеләрен ашайбыҙ, мәҫәлән, тушенканы. Хатта деликатестар ҙа килгеләй. Ҡустым килгәнендә үҙе менән эшләгән хеҙмәттәштәре ярҙамында бик күп аҙыҡ-түлек килтерҙе. Рәхмәт уларҙың барыһына ла. “Социаль селтәрҙә яңы “Инкубатор” комплексына аҡса йыйыуҙа ҡатнашҡан һәр кемгә, класташтарыма, хеҙмәттәштәремә, туғандарыма ҙур рәхмәт белдергем килә. Бер аҙнала 250 мең һум аҡса йыйылды. Мин үҙем дә аҡса ҡушып, бер “Инкубатор” урынына икене һатып алдым. Ошо комплекс ярҙамында осоштарҙың дошман тылына утыҙ километрға тиклем алыҫҡараҡ инеүе тәьмин ителә. Оператор ер аҫтында тәрәндә ултырып та аппаратҡа идара итә ала. “Инкубатор” ҙың төп функцияһы – операторҙарҙың ғүмерен һаҡлау”, – ти “Тамада”.
Яугир батырлығы өсөн Суворов миҙалы менән наградланған. Биш тапҡыр яраланғандан һуң яңынан сафҡа баҫып, хәрби бурысын үтәүен дауам итә. Беҙ уның менән сикһеҙ ғорурланабыҙ һәм яҡташыбыҙҙың еңеү менән тыуған яҡҡа әйләнеп ҡайтыуын көтәбеҙ.
Пилотһыҙ осоу операторҙары бөгөн армияла бик мөһим төп белгеслектәрҙең береһе. Улар разведка алып барырға, штурм төркөмдәренә ярҙам итергә, хәрбиҙәрҙең ғүмерен һаҡлап ҡалырға ярҙам итә.
Пилотһыҙ осоу аппараттары операторҙары өсөн юғары хәүефһеҙлек саралары ҡаралған. Уларҙың хеҙмәте алғы һыҙыҡтан алыҫ ерҙә үтә.
Оборона министрлығы һығылмалы хеҙмәт срогын тәҡдим итә. Контракт бер йылдан алып төҙөлә, был хеҙмәт үҙенсәлектәрен баһаларға мөмкинлек бирә. Хәрби кеше хеҙмәттән китә йәки яңы контракт төҙөй ала.
Яугирҙәргә белгеслектәрҙе һаҡлау гарантиялана. Хәрбиҙе, уның ризалығынан тыш, пилотһыҙ осоу аппараттары менән бәйләнмәгән башҡа белгеслеккә йәки ғәскәрҙәрҙең башҡа төрөнә күсерергә ярамай
Был өлкәләге контрактниктар тулы социаль пакет ала. Уларға закон тарафынан ҡаралған бөтә түләүҙәр, льготалар, социаль гарантиялар ҡағыла.
Бынан тыш, студенттар өсөн махсус шарттар бар. Вуздарҙа уҡыусылар, академик ял алып, контракт төҙөргә хоҡуҡлы, ә хеҙмәттән һуң бюджетҡа уҡырға инә аласаҡ.
Фото: ”Ашҡаҙар таңдары” гәзите сайтынан.