Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
15 Октября , 13:35

"Бандит" һөйгәне менән ғаилә ҡорған

2026 йылдың йәйендә ул ут аҫтынан яралы иптәшен алып сыҡҡан, үҙе лә яраланған. Ә 2025 йылдың майында Мәскәүҙең Ҡыҙыл майҙанында Еңеү парадында ҡатнашҡан.

Добавить в предпочтительные источники Google
"Бандит" һөйгәне менән ғаилә ҡорған"Бандит" һөйгәне менән ғаилә ҡорған
"Бандит" һөйгәне менән ғаилә ҡорған

Ошо көндәрҙә "Бандит" позывнойлы һөйгәне менән ғаилә ҡорған.

Ишембайҙа тыуып үҫкән егет, үҙ теләге менән яуға киткәнгә тиклем, нефть сығарыу компанияһында инженер булып эшләгән.

Сержант Емельянов 2022 йылдың йәйенән алып Шайморатов исемендәге батальонда, ә 2024 йылдың июненән понтон бүлексәһенә командалыҡ итә. Батырлығы өсөн Жуков, «Хәрби ҡаҙаныштары өсөн», «Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыға» һәм генерал Шайморатов миҙалдары менән бүләкләнгән.

2026 йылдың йәйендә ул ут аҫтынан яралы иптәшен алып сыҡҡан, үҙе лә яраланған. Ә 2025 йылдың майында Мәскәүҙең Ҡыҙыл майҙанында Еңеү парадында ҡатнашҡан.

Беҙ ҙә йәштәрҙе бәхетле көндәре менән ҡотлайбыҙ һәм тиҙерәк һуғыштың тамамланыуын теләйбеҙ.

Сығанаҡ: "Юлдаш" радиоһы.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика