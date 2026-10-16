Ағаһына эйәреп БПЛА операторы булырға хәл иткән

Өфөләге (“Һаҡлаусы”(“Защитник”) үҙәгендә көн дә бер нисә кеше пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәре сафына баҫыр алдынан психологик тест үтә. 18 йәш һәм унан өлкәнерәк ир-егеттәр яңы һөнәр үҙләштерер өсөн Рәсәй Оборона министрлығы менән хәрби хеҙмәткә килешеү төҙөй. Улар йәштән үк компьютер технологиялары менән таныш, күбеһе спорт менән шөғөлләнә, эшсе һөнәрҙәргә эйә булғандар ҙа бихисап. Мәләүез районынан килгән 18 йәшлек Сергей “Электрогазета” хәбәрсеһенә дрон операторы булыу теләге нисек барлыҡҡа килгәнен һөйләгән.
– Атайым МХО-ла, “БАРС” подразделениеһы менән Авдеевкала, ағайым Луганск янында пилотһыҙ системалар ғәскәрендә хеҙмәт итә. Ағайым уҙған яҙҙа әрмегә хеҙмәт итергә киткәйне, уны тамамлағас, БПЛА ғәскәрҙәре менән контракт төҙөнө. Ул бер нисә тапҡыр ялға ҡайтып китте, шунда пилотһыҙ осоу аппараттарын йыйыуы һәм дошман дрондарын бәреп төшөрөүе тураһында һөйләне. Минең дә уның кеүек хеҙмәт иткем килә, – ти егет.
Сергей мәктәптә 9-сы класты тамамлаған һәм артабан электрик, иретеп йәбештереүсе һөнәрҙәренә уҡып сыҡҡан. Өлкән класта уҡығанда, урман ҡырҡыу эшендә ҡатнашҡан. Уҡыған сағында самбо менән шөғөлләнгән, район ярыштарында призлы урындар яулаған. Тағы бер яратҡан спорт төрө – волейбол.
БПЛА менән эш итергә өйрәнеү еңел генә булмаҫ, әммә тырышып белем алыу, күнекмәләр үтеү уларға яҡшы идара итергә ярҙам итер, тип иҫәпләй егет. Ҡатмарлылыҡтарҙы еңер өсөн баш һәм аҡыл – иң мөһиме, ти ул.
Һәр тиҫтере кеүек, Сергей ҙа компьютер уйындары менән мауыҡҡан. “Уларҙа М4 һәм Калашников автоматы менән атыша инем”, – ти. Ә хәрби шарттарҙа инде ул ҡәҙимге винтовканан атырға өйрәнергә теләй. “Пневматик винтовканан атҡанда сәпкә тейҙерә инем”, – тип аңлата. Уның яратҡан шөғөлө лә бар – машиналар йүнәтеү.
Өйҙә Сергейҙы әсәһе, бер туған ҡустыһы менән һеңлеһе, еңгәһе, бәләкәс кенә туғаны – ағаһының улы көтә. Ул Мәләүездә контракт төҙөгән һәм икенсе көнөнә үк хәрби хеҙмәткә һайлап алыу пунктына килгән. Егет ағаһы менән бер подразделениеға эләгергә хыяллана. Хеҙмәтен тамамлағас, киләсәктә иретеп йәбештереүсе һөнәре буйынса эшләргә уйы бар.
Мәғлүмәт, фото: i-gazeta.com/news/obshchestvo/2026-09-25/...