Башҡортостан
+6 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
17 Октября , 04:15

Хәрби медицина хеҙмәткәре депутат итеп һайланған

Яҡташыбыҙ 22 йыл ғүмерен армияла хеҙмәт итеүгә арнаған. Ул Төньяҡ Кавказда, Сүриәлә һәм махсус хәрби операция биләмәһендә хәрбиҙәргә медицина ярҙамы күрһәткән. Тулыраҡ - сайтта:

Добавить в предпочтительные источники Google
Хәрби медицина хеҙмәткәре депутат итеп һайланғанХәрби медицина хеҙмәткәре депутат итеп һайланған
Хәрби медицина хеҙмәткәре депутат итеп һайланған

“Башҡортостан геройҙары” программаһы финалсыһы Зинера Слабожанко Өфө ҡала советы депутаты итеп һайланған.

Зинера Наил ҡыҙы Слабожанко – махсус хәрби операция ветераны, хәрби медицина хеҙмәткәре, “Башҡортостан геройҙары” кадрҙар программаһы финалсыһы. Ул Өфө ҡалаһы ҡала округы советы депутаты итеп һайланған.

Зинера Наил ҡыҙы 22 йыл ғүмерен армияла хеҙмәт итеүгә арнаған. Ул Төньяҡ Кавказда, Сүриәлә һәм махсус хәрби операция биләмәһендә хәрбиҙәргә медицина ярҙамы күрһәткән. Хеҙмәте өсөн дәүләт наградаһына – “Лука Крымский” миҙалына, шулай уҡ ҡаһарманлығы һәм оҙайлы хеҙмәте өсөн ведомство наградаларына лайыҡ булған. Хәрби хеҙмәтен тамамлағандан һуң Зинера Слабожанко “Башҡортостан геройҙары” кадрҙар программаһында ҡатнашты һәм һөнәри әҙерлек үтте.

 – Хөрмәтле яҡташтар, ҡалала йәшәүселәр! Ышанысығыҙ һәм һайлауҙарҙа терәк булғанығыҙ өсөн рәхмәт. Һеҙҙең күпләп килеүегеҙ һәм битараф ҡалмауығыҙ – туған ҡала киләсәгенә индерелгән өлөш ул! Вәкилдәр органында яңы кешемен, күп йылдар депутат эшмәкәрлегем юҡ, әммә эшләү һәм мөрәжәғәт итергә, ишетергә  мөмкин булған кеше булыу теләгем бар, тип белдерҙе Зинера Слабожанко. – Бурысыбыҙ – тылда яугирҙәр ярҙамыбыҙҙы тойһон өсөн барыһын да атҡарыу. Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы бер ғаилә лә, бер ветеран да иғтибарһыҙ ҡалырға тейеш түгел.  Маҡсатым – проблемалы мәсьәләләрҙе хәл итеү.

Сығанаҡ, фото: “Башҡортостан геройҙары” социаль сәхифәһенән.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ.

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика