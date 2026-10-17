Башҡортостан
+6 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
17 Октября , 05:30

“Ғәлиән” позывнойлы яугир тыуған районына тәүге отпускыһына ҡайтты

Миҙалдар ҙа, грамоталар ҙа түгел, әсәйеңде тағы бер тапҡыр ҡосаҡлау, балаларыңды күреү, тыуған яҡ һауаһын һулау мөмкинлеге - иң яҡшы бүләк, ти ул.

Добавить в предпочтительные источники Google
“Ғәлиән” позывнойлы яугир тыуған районына тәүге отпускыһына ҡайтты“Ғәлиән” позывнойлы яугир тыуған районына тәүге отпускыһына ҡайтты
“Ғәлиән” позывнойлы яугир тыуған районына тәүге отпускыһына ҡайтты

Рәсәй  Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса Баш идаралығы эҙемтәләрен бөтөрөү министрлығы ҡотҡарыусыһы алғы һыҙыҡта пилотһыҙ осоу аппараты операторы булып хеҙмәт итә.

“Унда, алғы һыҙыҡта, бөтәбеҙ ҙә бер ғаилә кеүекбеҙ. Төрлө кешеләр, төрлө яҙмыштар, әммә татыу йәшәйбеҙ, бер-беребеҙгә ярҙамлашабыҙ һәм бер-беребеҙҙе ҡурсалайбыҙ. Бөгөн иң мөһиме — туғандашлыҡ һәм берҙәмлек. Дәрәжәләр ҙә, һүҙҙәр ҙә түгел, ә яныңдағы иптәшеңдең терәк булыуы мөһим. Бында айырым уңыштар өсөн бирелгән иң яҡшы бүләк — өҫтәлмә отпуск көндәре. Миҙалдар ҙа, грамоталар ҙа түгел, әсәйеңде тағы бер тапҡыр ҡосаҡлау, балаларыңды күреү, тыуған яҡ һауаһын һулау мөмкинлеге. Бына ул иң ҡәҙерлеһе — яҡындарың менән үткәргән ваҡыт. Шуның өсөн дә беҙ — алғы һыҙыҡта”, — тип билдәләне яугир.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәре батальонына йыялар. Пилотһыҙ осоу аппараттары батальонында хеҙмәт итергә теләүселәр үҙҙәрен борсоған һорауҙар буйынса Өфө ҡалаһы, Октябрь Революцияһы урамы, 3-сө йорт адресы буйынса мөрәжәғәт итә ала. Телефондар: +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

Сығанаҡ, фото: Ғафури районының “Звезда” гәзитенән.

Гөлсинә ЙОМАҒУЖИНА.

Автор:Гөлсинә Йомағужина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика