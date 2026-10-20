Башҡортостан
-1 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Геройҙар дәүере
20 Октября , 05:00

Онотолмаҫ осрашыу

Күгәрсен районының Мортаза Рәхимов исемендәге Мораҡ башҡорт гимназияһы уҡыусылары ялға ҡайтҡан "Хәсән" позывнойлы яугир менән осрашҡан

Добавить в предпочтительные источники Google
Онотолмаҫ осрашыуОнотолмаҫ осрашыу
Онотолмаҫ осрашыу

Күгәрсен районының Мортаза Рәхимов исемендәге Мораҡ башҡорт гимназияһы уҡыусылары ялға ҡайтҡан "Хәсән" позывнойлы яугир менән осрашҡан. Был хаҡта район хакимиәте хәбәр итә.

Яугир балалар менән ихлас аралашҡан. Уға гуманитар ярҙам да тапшырғандар. "Хәсән" Беренселәр хәрәкәте активистарынан посылкалар алған, 2-се класс уҡыусылары яугир яҡташтарына хат та яҙып һалған.

"Тыуған яҡтан терәк һәм балалар яҙған хаттар һалдаттарҙың хәрби рухын күтәреүҙә ҙур әһәмиәткә эйә", - тигән ялға ҡайтҡан яугир.

Барлыҡ яугирҙәр ҙә иҫән-һау тыуған яҡтарына ҡайтһын, тиҙерәк һуғыш бөтһөн!

Сығанаҡ: Күгәрсен районы хакимиәте сайтынан

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика