Онотолмаҫ осрашыу

Күгәрсен районының Мортаза Рәхимов исемендәге Мораҡ башҡорт гимназияһы уҡыусылары ялға ҡайтҡан "Хәсән" позывнойлы яугир менән осрашҡан. Был хаҡта район хакимиәте хәбәр итә.
Яугир балалар менән ихлас аралашҡан. Уға гуманитар ярҙам да тапшырғандар. "Хәсән" Беренселәр хәрәкәте активистарынан посылкалар алған, 2-се класс уҡыусылары яугир яҡташтарына хат та яҙып һалған.
"Тыуған яҡтан терәк һәм балалар яҙған хаттар һалдаттарҙың хәрби рухын күтәреүҙә ҙур әһәмиәткә эйә", - тигән ялға ҡайтҡан яугир.
Барлыҡ яугирҙәр ҙә иҫән-һау тыуған яҡтарына ҡайтһын, тиҙерәк һуғыш бөтһөн!
Сығанаҡ: Күгәрсен районы хакимиәте сайтынан