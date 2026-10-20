МХО-ға киткәнен бер аҙна үткәс кенә белдек

Мәрйәм Самат ҡыҙының тәҙрә төбөндә шау сәскәгә күмелеп ултырған гөлдәренә һоҡланып күҙ һалабыҙ. Өй эсендә лә йәшеллек етерлек, тирә-яҡҡа йәм биреп, моңһоу көҙҙөң килеүен кисектереп, күңелде күтәрә, йәшәү дауам итеүенә ишаралай улар. Донъя мәшәҡәттәре, йәмәғәт эштәре эсендә мәш килгән, үҙешмәкәрлек һәм ирекмәнлек менән даими шөғөлләнгән хужабикәнең өлгөрлөгөнә, егәрлелегенә иҫең китер. Эшкә эскерһеҙ бирелгәнлек, кешеләргә изгелекле мөнәсәбәт, һәр кемгә һөйөү менән бағыу ҡайҙан килә? Аҫыл зат вәкилдәренең булдыҡлылығы, уңғанлығы тураһында борондан бик күп тапҡыр мәҡәл-әйтемдәрҙең һаҡланып беҙҙең көндәргә килеп етеүе һис тә юҡҡа түгелдер. Хәҙерге заман ҡатын-ҡыҙҙары ла йәмғиәт тормошона индергән баһалап бөткөһөҙ ҙур өлөшө, лайыҡлы балалар тәрбиәләп үҫтереүе, тынғыһыҙ хеҙмәте менән барыбыҙға өлгө.“Ҡатын-ҡыҙ – милләт әсәһе” конкурсында еңеү яулаған Мәрйәм Самат ҡыҙы кеүек аҫыл заттарыбыҙ гүзәл заттың статусын күтәреүгә, ғаилә ҡиммәттәрен тергеҙеү һәм әсәлектең көндәлек һәм ижтимағи сәйәсәтен таныуға өлөшөн индерә.
“Йөҙөбөҙгә ҡыҙыллыҡ килтермәне”
Бөгөнгө танышыбыҙ Мәрйәм Ағзамова махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яугирҙең әсәһе булып сыҡты. Тормош иптәше Рәлиф Әғләм улы Ҡазыханов менән Гөлнара, Фәнилә, Лиана исемле ҡыҙҙар һәм Рәфил исемле ул үҫтергәндәр. “Арыш орлоҡтары араһында бер бөртөк бойҙай орлоғондай” үҫкән малайға иркә мулыраҡ эләкһә лә, бәләкәй саҡтан үҙаллы, тиктормаҫ, яуаплы булып үҫә.
– Бәләкәйҙән алдашыуҙы, күҙ буяуҙы яратманы, ғәҙеллек һәр саҡ уның байрағы булды. Көсһөҙҙәрҙе яҡлашырға тырышты. Яҡшы уҡыны. Улыбыҙ йөҙөбөҙгә ҡыҙыллыҡ килтермәне, – ти ғорурлыҡ менән әсә. – Уның бәләкәйҙән спорт менән мауығып шөғөлләнеүе, футбол, хоккей уйындарын ҡалдырмауы артабанғы тормошонда ла, хәрби хеҙмәтендә лә ышаныслы терәк, ярҙамсы булғандыр, тип уйлайым. Был шөғөлдәренә атаһы сәбәпсе инде, Рәлиф тә футбол, хоккей менән мауыҡты, әле лә телевизорҙа спорт ярыштары башланһа, бөтә донъяһын онота. Улыбыҙ әллә күпме почет грамоталары, маҡтау ҡағыҙҙары менән ҡыуандырҙы. Шуға күрә мәктәптә үткәрелгән ата-әсәләр йыйылыштарына һис борсолмайынса, тәүге парта артына уҡ барып ултырам, балаңдың тәртибе, насар уҡыуы өсөн ҡыҙарып, өндәшмәһәләр ярар ине, тип боҫоп ултырыуҙан да насар ғәмәл юҡтыр был донъяла...
Спорт менән мауығыу Рәфилде физкультура институтына алып килә, тик ике йыл уҡығандан һуң армия хеҙмәтенә алына һәм аҙаҡ вахта ысулы менән Ленинград өлкәһенә эшкә китә.
– Беҙ уның, 2022 йылда Оборона министрлығы менән контракт төҙөп, махсус хәрби операция зонаһына киткәнен бер аҙна үткәс кенә белдек. Эшкә тип, хушлашып, тыныс күңел менән сығып киткәндәй тойолдо. Беҙҙе күҙ йәше түгеп иларҙар, ебәрмәҫкә тырышырҙар, тауыш ҡуптарырҙар, тип уйлағандыр, моғайын. Бер аҙна үткәс, Байгилде ауыл советынан килеп, улығыҙ махсус хәрби операцияға китте, тигәс, ҡойолдоҡ та төштөк. Илайым да илайым, исмаһам, әйтеп китһә ни булған, тип уйлайым. Уның был көтөлмәгән киҫкен аҙымында матди ҡыҙыҡһыныусанлыҡ юҡлығын яҡшы беләм, сөнки улыбыҙ лайыҡлы хеҙмәт хаҡы алып эшләне. Уның ҡарарында аҡса сәбәп түгеллеген ауылдаштарым да яҡшы аңлай. “Үҙе аңлы рәүештә һайлаған юл, бындай батыр ул менән ғорурланырға ғына кәрәк”, тип тынысландырыусылар менән мин дә ризалаштым.
Аҙаҡ улым менән һөйләшкәндә мин уның, ысынлап та, ил һаҡсыһы булып өлгөрөүен, ир ҡорона инеүен аңланым. “Бөгөн ирмен тигән бөтә ир заты Тыуған илде һаҡлай, ғүмер баҡый шулай булған. Мин уларҙан кәмме ни, әсәй? Фатихағыҙҙы бирегеҙ”, – тигәс, миңә лә йән инде. Достовалов батальонында бер иптәше менән хеҙмәт итте, зарланманы, ғөмүмән, хәрби хеҙмәттәге тормошо тураһында бер һүҙ ҙә алып булманы.
Улыбыҙ “Хәрби отличие өсөн”, “Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы” миҙалдарына, Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың Рәхмәт хатына лайыҡ булды. Үкенескә ҡаршы, 2025 йылдың авгусында яраланды. Ни эшләмәк кәрәк, һуғыш үкенестәрһеҙ, юғалтыуҙарһыҙ булмай шул. Ростовтағы госпиталдә операция яһанылар. Өфөгә ҡайтҡас, тағы ике операция үткәрҙе. Аллаға шөкөр, һынауҙарҙы һынатмай үтеп киләбеҙ. Рәфил Өфө дәүләт нефть техник университетына уҡырға ингәс, шатлығыбыҙҙың иге-сиге булманы. Күргәнһегеҙҙер инде, һеҙҙең менән осрашҡандан һуң бүлмәһенә инеп тә юғалды, онлайн рәүешендә лекциялары башланды, күрәһең.
“Йөн тетәбеҙ, эрләйбеҙ, күңелде күтәрәбеҙ”
Ҡырмыҫҡалы районында сауҙа өлкәһендә, китапханала байтаҡ йылдар эшләп, халыҡ менән тығыҙ аралашып йәшәгәндән һуң Мәрйәм Самат ҡыҙында Нуриман районына ҡайтып төпләнеү теләге тыуа. Рәлиф Әғләм улы ғүмер буйы төҙөүсе булып эшләгәс, оҫта ҡуллы белгесте йорт-ихата, хужалыҡ булдырыу мәсьәләһе ҡурҡытмай. Ҡайтыу менән тынғыһыҙ Мәрйәм Самат ҡыҙы райондың бөтә мәҙәниәт, спорт сараларының уртаһында ҡайнай башлай. “Ихлас” татар халыҡ фольклор ансамбленә йөрөй башлауына хәҙер егерме йыл инде. “Халыҡ” тигән абруйлы исемде аҡлар өсөн ансамблдең ағзаларына ҙур тырышлыҡ һалмау мөмкин дә түгел. Махсус хәрби операция башланыу менән яугир әсәһе ирекмәнлек хәрәкәтенә ҡушыла.
–Тәүҙә еңел булманы. Эште ниҙән башларға, тип уйлашабыҙ. “Әйҙәгеҙ, егеттәрҙең аяҡтарын нығытайыҡ, көҙ артынан ҡыш килә, йылы ойоҡбаштар әҙерләйек”, тигән ниәттән сығып, өй буйлап йөрөп, ауыл халҡынан һарыҡ йөнө йыйыуҙы ойошторҙоҡ. Үҙебеҙҙең ҙур кухня иҙәнендә ултырып, уны теттек, таҙарттыҡ. Буш ваҡытта эрләйбеҙ, бәйләйбеҙ, үҙебеҙҙең күңелде үҙебеҙ күтәрәбеҙ. Ойоҡбаштар, өс бармаҡлы бирсәткәләр бәйләнек. Аҙаҡ 1,5 мең окоп шәмдәре эшләп оҙаттыҡ. Селтәр үреү ҡулдан төшмәй хәҙер. Теңкәш ҡатын-ҡыҙҙарына рәхмәттән башҡа һүҙ юҡ, йыл әйләнәһенә туҡмас ҡырҡалар, бауырһаҡ бешерәләр, йәшелсәләрҙән төрлө тәмлекәстәр эшләйҙәр. Дүрт көн буйы көҙгө байлыҡтан борщ, солянка, варенье, салаттар эшләп, яугирҙәргә оҙаттыҡ.
– Ғорурланырлыҡ урынығыҙ бар, Мәрйәм Самат ҡыҙы. Байгилде ауыл советы биләмәһенең районда гуманитар ярҙам туплауҙа алдынғылыҡты бирмәгәнен беләбеҙ. Эште ойоштороу ауыр түгелме?
– Селтәр үреү өсөн байтаҡ материал кәрәк, шуға күрә халыҡтан аҡса йыйырға тура килә. Күпселек бик әүҙем булһа ла, арабыҙҙа бер тин бирмәгәндәре лә осрай, әлбиттә. Халыҡ аҙыҡ-түлеген, миндеген, файҙалы үләндәрен дә килтереп тора. Озон маркетплейсы аша синтетик спанбонд материалына заказ бирәбеҙ. Байгилделә йәшәгән Мотаһар Нуриев беҙгә селтәр үреү өсөн станок яһап бирҙе, хәләл ефете лә бик әүҙем, ирекмәнлек менән шөғөлләнә. Лицей уҡыусыларын да эшкә йәлеп итеүҙе ойошторабыҙ. Аҡсаны онлайн рәүештә күсереп кенә туплайбыҙ, ауылдаштар төркөмөнә отчет һалына, сығым-килем барыһы ла ус төбөндәге кеүек күренеп торғас, һорауҙар ҙа тыумай.
Яҡташтарыбыҙҙың ялға ҡайтыуы беҙҙең өсөн дә ҙур байрам, күстәнәстәребеҙҙе әҙерләп, уларҙы көтөп алабыҙ, селтәребеҙҙе биреп ебәрергә тырышабыҙ. Һалдаттарҙы Байгилде лицейында ҙурлап ҡаршы алалар, осрашыуҙарға саҡыралар. Миңә бер мәл Теңкәш ауылының старостаһы булып эшләргә яҙғас, ауылдаштарымдың һәр береһен холоҡ-фиғелен, мөмкинлектәрен яҡшы беләм. Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан яугирҙәрҙең туғандары, яҡындары менән тығыҙ бәйләнештәмен, ихтыяждарын яҡшы аңлайым һәм ярҙам итергә тырышам.
–Аңлауымса, һеҙ өйөгөҙгә бик “йоҡмайһығыҙ ҙа” ахыры, Мәрйәм Самат ҡыҙы. Был ҡәҙәре олоғара мөһим эштәрҙе атҡарыу егәрлектән тыш, ваҡыт талап итә. Рәлиф Әғләм улы ҡатынын, ғәмәлдәрен хөрмәт иткән, булмышын, ниәттәрен аңлаған сабыр ир затынандыр, моғайын. Ҡыйыу яугир үҫтергән атайға, уңған йорт башлығына ихтирамыбыҙ сикһеҙ. Ғаиләгеҙгә именлек, татыулыҡ теләйбеҙ.
Динә Арыҫланова.
Нуриман районы.
Теңкәш ауылы.
Айрат Нурмөхәмәтов фотолары.
“Аңлашып йәшәргә кәрәк”, ти Мәрйәм Самат ҡыҙы.
Кисә яугир – бөгөн студент.