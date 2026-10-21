“Мариец” яҡташтарын сәләмләне

“Елена Прочаковскаяның махсус хәрби операция зонаһынан ойошторолған яңы репортажы Муса Гәрәев исемендәге батальондың пилотһыҙ осоу аппараттары лабораторияһы тураһында барғайны. Беҙҙең дә унда яҡташтарыбыҙ хеҙмәт итә, “Мариец” позывнойлы яугиребеҙ Мишкә районы халҡына ҡайнар сәләмдәрен ебәрҙе”, – тип яҙа Мишкә районының “Дружба“ гәзите.
Ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге батальон аҙ ғына ваҡыт эсендә яҡташтарыбыҙҙың иғтибарын яуланы, уның тураһында күберәк белергә теләүселәр арта. Хәрби хеҙмәткә яңы килгән йәштәрҙе әҙерлекле яугирҙәр күнекмәләргә өйрәтә, тәжрибәләре менән уртаҡлаша. Лаборатория ер аҫтында урынлашҡан.
Улар лабораторияла трофейға әүерелгән дошман дрондары менән эш итәләр, деталдәрен 3D принтерында баҫалар һәм уларҙы төрлө бурыстарҙы үтәү өсөн яраҡлаштыралар.
“Мариец” – лабораторияның бүлексә командиры, 2024 йылдан алып махсус хәрби операция зонаһында. “Мине шунда уҡ эшкә өйрәтә башланылар. Ҡыҙыҡһыныуым артты. Әлегә отпускыға ҡайтырға йыйынмайым, сөнки эш күп, алдыбыҙға яуаплы бурыстар ҡуйылған. Туғандарым мине яҡшы аңлай. Элек Екатеринбург эргәһендәге заводтарҙың береһендә эшләнем, карьера буйынса үҫергә мөмкинлек бар ине, тик мин контракт төҙөргә булдым”, – ти яҡташыбыҙ.
Пилотһыҙ осоу операторҙары – бөгөн армияла бик мөһим төп белгеслектәрҙең береһе. Улар разведка алып барырға, штурм төркөмдәренә ярҙам итергә, хәрбиҙәрҙең ғүмерен һаҡлап ҡалырға ярҙам итә. Пилотһыҙ осоу аппараттары операторҙары өсөн юғары хәүефһеҙлек саралары ҡаралған. Уларҙың хеҙмәте алғы һыҙыҡтан алыҫ ерҙә үтә.
Оборона министрлығы һығылмалы хеҙмәт срогын тәҡдим итә. Контракт бер йылдан алып төҙөлә, был хеҙмәт үҙенсәлектәрен баһаларға мөмкинлек бирә. Хәрби кеше хеҙмәттән китә йәки яңы контракт төҙөй ала. Яугирҙәргә белгеслектәрҙе һаҡлау гарантиялана. Хәрбиҙе, уның ризалығынан тыш, пилотһыҙ осоу аппараттары менән бәйләнмәгән башҡа белгеслеккә йәки ғәскәрҙәрҙең башҡа төрөнә күсерергә ярамай
Был өлкәләге контрактниктар тулы социаль пакет ала. Уларға закон тарафынан ҡаралған бөтә түләүҙәр, льготалар, социаль гарантиялар ҡағыла. Бынан тыш, студенттар өсөн махсус шарттар бар. Вуздарҙа уҡыусылар, академик ял алып, контракт төҙөргә хоҡуҡлы, ә хеҙмәттән һуң бюджетҡа уҡырға инә аласаҡ.
Фото: Башбат. РФ сайтынан